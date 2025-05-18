Уменьшение рождаемости в Японии: к маю 2025 года число детей в возрасте до 15 лет снижалось 44 года подряд

В Японии продолжается снижение рождаемости: число детей уменьшается уже 44 года подряд, а их доля в общем составе населения падает уже 51 год подряд.

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, опубликованным в праздник Дня защиты детей 5 мая, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность детей в возрасте до 15 лет в Японии составляла 13,66 млн человек. Это было на 350 000 меньше, чем в предыдущем году, и количество детей снижается сорок четыре года подряд с 1982 года. Это также самый низкий показатель за всю историю с тех пор, как сопоставимые статистические данные были впервые собраны в 1950 году. В стране было 6,66 миллиона девочек и 6,99 миллиона мальчиков. Дети до 15 лет составляют 11,1% от общей численности населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, их доля в населении последовательно снижается 51 год подряд с 1975 года. Между тем, население людей в возрасте 65 лет и старше составляет 36,2 миллиона человек, или 29,3% от общей численности населения. Оно примерно в 2,65 раза превышает число детей – таким образом, наблюдается значительный демографический дисбаланс.

Число детей сокращается во всех 47 префектурах. По префектурам наибольшую долю среди населения дети составляли в преф. Окинава (15,8%), за ней следуют Сига и Сага (12,7%). Самый низкий процент детей был в префектурах Акита (8,8%), Аомори (9,8%) и Хоккайдо (9,9%). Как правило, доля детей среди населения выше на западе и ниже на востоке страны.

Согласно Демографическому ежегоднику Организации Объединенных Наций, Япония по проценту детей занимает второе снизу место среди 37 стран, население которых составляет 40 миллионов человек и более. Самая низкая доля детей среди населения в Южной Корее (10,6%), за ней следуют Япония, Италия (11,9%) и Испания (12,9%).

По трёхлетней разбивке по возрастам больше всего детей от 12 до 14 лет (3,14 миллиона), за ними следовали 3,02 миллиона детей от 9 до 11 лет, 2,78 миллиона детей от 6 до 8 лет, 2,5 миллиона детей от 3 до 5 лет и 2,22 миллиона новорожденных до 2 лет. С каждой более молодой возрастной группой численность уменьшается, и непохоже, что тенденция к снижению рождаемости ослабевает.

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