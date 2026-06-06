Уменьшение рождаемости в Японии: к апрелю 2026 года насчитывалось 13,29 миллиона детей, оно снижается 45 лет подряд

Улучшение гигиены, медицины и технологий привело к значительному увеличению продолжительности жизни, однако снижение рождаемости приводит к росту нагрузки на молодые поколения.

Число детей продолжает сокращаться

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, опубликованным в праздник Дня защиты детей 5 мая, по состоянию на 1 апреля 2026 года численность детей в возрасте до 15 лет в Японии составляла 13,29 млн человек. Это было на 360 000 меньше, чем в предыдущем году, и количество детей снижается сорок пять лет подряд с 1982 года. Это также самый низкий показатель за всю историю с тех пор, как сопоставимые статистические данные были впервые собраны в 1950 году. В стране было 6,48 миллиона девочек и 6,81 миллиона мальчиков.

Дети до 15 лет составляют 10,8% от общей численности населения, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, их доля в населении последовательно снижается 52-й год подряд с 1975 года. Между тем, население людей в возрасте 65 лет и старше составляет 36,19 миллиона человек, или 29,5% от общей численности населения. Оно примерно в 2,7 раза превышает число детей – таким образом, наблюдается значительный демографический дисбаланс.

При трёхлетней разбивке по возрастам больше всего детей от 12 до 14 лет (3,09 миллиона), за ними следовали 2,96 миллиона детей от 9 до 11 лет, 2,68 миллиона детей от 6 до 8 лет, 2,43 миллиона детей от 3 до 5 лет и 2,13 миллиона новорожденных до 2 лет. С каждой более молодой возрастной группой численность уменьшается, и непохоже, что тенденция к снижению рождаемости ослабевает.

Согласно Демографическому ежегоднику Организации Объединенных Наций, Япония по проценту детей занимает второе снизу место среди 37 стран, население которых составляет 40 миллионов человек и более. Самая низкая доля детей среди населения в Южной Корее (10,2%), за ней следуют Япония, Италия (11,7%) и Испания (12,6%).

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