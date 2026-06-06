Уменьшение рождаемости в Японии: к апрелю 2026 года насчитывалось 13,29 миллиона детей, оно снижается 45 лет подряд

Общество

Улучшение гигиены, медицины и технологий привело к значительному увеличению продолжительности жизни, однако снижение рождаемости приводит к росту нагрузки на молодые поколения.
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Число детей продолжает сокращаться

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, опубликованным в праздник Дня защиты детей 5 мая, по состоянию на 1 апреля 2026 года численность детей в возрасте до 15 лет в Японии составляла 13,29 млн человек. Это было на 360 000 меньше, чем в предыдущем году, и количество детей снижается сорок пять лет подряд с 1982 года. Это также самый низкий показатель за всю историю с тех пор, как сопоставимые статистические данные были впервые собраны в 1950 году. В стране было 6,48 миллиона девочек и 6,81 миллиона мальчиков.

Количество детей в Японии

Дети до 15 лет составляют 10,8% от общей численности населения, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, их доля в населении последовательно снижается 52-й год подряд с 1975 года. Между тем, население людей в возрасте 65 лет и старше составляет 36,19 миллиона человек, или 29,5% от общей численности населения. Оно примерно в 2,7 раза превышает число детей – таким образом, наблюдается значительный демографический дисбаланс.

Возрастной состав населения Японии (оценочный подсчёт за апрель 2026 года)

При трёхлетней разбивке по возрастам больше всего детей от 12 до 14 лет (3,09 миллиона), за ними следовали 2,96 миллиона детей от 9 до 11 лет, 2,68 миллиона детей от 6 до 8 лет, 2,43 миллиона детей от 3 до 5 лет и 2,13 миллиона новорожденных до 2 лет. С каждой более молодой возрастной группой численность уменьшается, и непохоже, что тенденция к снижению рождаемости ослабевает.

Согласно Демографическому ежегоднику Организации Объединенных Наций, Япония по проценту детей занимает второе снизу место среди 37 стран, население которых составляет 40 миллионов человек и более. Самая низкая доля детей среди населения в Южной Корее (10,2%), за ней следуют Япония, Италия (11,7%) и Испания (12,6%).

Фотография к заголовку: PIXTA

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