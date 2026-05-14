Японские разделочные доски: профессионалы выбирают древесину туевика асунаро, для домашней кухни есть инновационные «разделочные тарелки»

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Во многих японских семьях используются простые разделочные доски из белого пластика, но внимание иностранцев особенно привлекают традиционные или инновационные разделочные доски.

Высококачественная древесина, которую можно найти только в Японии

В Японии широко используются недорогие, лёгкие и удобные разделочные доски из полиэтилена и других пластмасс, но многие повара их не любят. Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, говорит, что лезвие ножа часто скалывается не из-за ингредиентов, которые нарезают, а из-за твёрдой поверхности доски. Для профессиональной нарезки лучше подходят деревянные разделочные доски, и профессионалы предпочитают древесину хиба из Аомори.

Хиба – общее название асунаро (туевик японский, Thujopsis dolabrata) и его разновидности хиноки-асунаро. Это дерево – эндемик Японии, и в префектуре Аомори, где произрастает 80% всех таких деревьев в Японии, оно является одним из символов префектуры. Хиба из Аомори – высококачественная древесина, она входит в число «трёх видов лучшей японской древесины» наряду с входящая в «три самых красивых леса Японии» наряду с акита суги, «криптомерией из Акиты», и кисо хиноки, «кипарисовик Кисо» из префектуры Нагано.



Лес хиба в Аомори (PIXTA)

Деревья хиба до заготовки растут более 200 лет, зато эта древесина обладает плотной текстурой и очень прочна, а главное её преимущество заключается в содержании хинокитиола, природного антибактериального компонента. Иида говорит, что с уверенностью рекомендует именно такую древесину людям, которые опасаются появления плесени на деревянных досках. Такие доски гигиеничны, а кроме того, ещё и прекрасно пахнут. Благодаря этому освежающему аромату вы непременно почувствуете прилив сил каждый раз, когда достаёте разделочную доску.



Разделочная доска из древесины хиба из Аомори. Поверхность гладкостью напоминает пластмассу

Иностранцы также покупают разделочные доски из древесины хиба из Аомори – вероятно, зная об этих особенностях. Иногда даже просят «такую ​​же доску, какой пользовался японский повар в таком-то фильме».



Сотрудник «Иидая» представляет покупателям секцию разделочных досок. Здесь представлен широкий выбор, в том числе доски из дерева, бамбука и пластика

Производитель автозапчастей разработал «тарелку для нарезки»

Привлекает внимание особенно удобная разделочная доска – на ней можно нарезать ингредиенты прямо на столе, она же служит тарелкой. Угольно-чёрная дискообразная доска называется «Тарелка для нарезки», и позволяет «нарезать и подавать прямо на ней». Она изготовлена ​​из специальной пластмассы, содержащей стекловолокно.



«Тарелки для нарезки» выпускают трёх размеров

Этот продукт был разработан старой компанией из города Сакаи, префектура Осака, она заработала хорошую репутацию в области высокоточной обработки пластмасс. Хотя их основной бизнес – производство деталей для бытовой техники и автомобилей, они решили впервые попробовать свои силы в разработке и другой продукции, где можно использовать свои технологии, и это оказалась разделочная доска – продукт, совершенно выходящий за рамки их обычной деятельности.

«Тарелки» выглядят как керамика, но отличаются исключительной прочностью и лёгкостью, и не разбивается при падении. Мелкозернистая поверхность делает царапины менее заметными. Слегка приподнятый край предотвращает проливание жидкости. Она выдерживает до 200 градусов Цельсия, и её можно использовать в микроволновой печи, а также мыть в посудомоечной машине. После появления в продаже в 2021 году эта «тарелка для нарезки» сразу же обрела популярность, разойдясь в количестве более 220 000 единиц. Иида говорит, что эти тарелки хорошо продаются за рубежом, особенно в Азии – возможно, там не так много похожих товаров.

Традиционные изделия из дерева обладают природными антибактериальными свойствами и освежающим ароматом. Инновационные изделия из пластика демонстрируют уникальные идеи и технологии, а все вместе они отличаются изысканностью и подчёркивают особенности японской эстетики.

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Форма для приготовления яичных рулетов в магазине «Иидая»

Статьи по теме