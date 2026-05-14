Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси
Японские разделочные доски: профессионалы выбирают древесину туевика асунаро, для домашней кухни есть инновационные «разделочные тарелки»Общество Культура Еда и напитки Туризм
Высококачественная древесина, которую можно найти только в Японии
В Японии широко используются недорогие, лёгкие и удобные разделочные доски из полиэтилена и других пластмасс, но многие повара их не любят. Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, говорит, что лезвие ножа часто скалывается не из-за ингредиентов, которые нарезают, а из-за твёрдой поверхности доски. Для профессиональной нарезки лучше подходят деревянные разделочные доски, и профессионалы предпочитают древесину хиба из Аомори.
Хиба – общее название асунаро (туевик японский, Thujopsis dolabrata) и его разновидности хиноки-асунаро. Это дерево – эндемик Японии, и в префектуре Аомори, где произрастает 80% всех таких деревьев в Японии, оно является одним из символов префектуры. Хиба из Аомори – высококачественная древесина, она входит в число «трёх видов лучшей японской древесины» наряду с входящая в «три самых красивых леса Японии» наряду с акита суги, «криптомерией из Акиты», и кисо хиноки, «кипарисовик Кисо» из префектуры Нагано.
Деревья хиба до заготовки растут более 200 лет, зато эта древесина обладает плотной текстурой и очень прочна, а главное её преимущество заключается в содержании хинокитиола, природного антибактериального компонента. Иида говорит, что с уверенностью рекомендует именно такую древесину людям, которые опасаются появления плесени на деревянных досках. Такие доски гигиеничны, а кроме того, ещё и прекрасно пахнут. Благодаря этому освежающему аромату вы непременно почувствуете прилив сил каждый раз, когда достаёте разделочную доску.
Иностранцы также покупают разделочные доски из древесины хиба из Аомори – вероятно, зная об этих особенностях. Иногда даже просят «такую же доску, какой пользовался японский повар в таком-то фильме».
Производитель автозапчастей разработал «тарелку для нарезки»
Привлекает внимание особенно удобная разделочная доска – на ней можно нарезать ингредиенты прямо на столе, она же служит тарелкой. Угольно-чёрная дискообразная доска называется «Тарелка для нарезки», и позволяет «нарезать и подавать прямо на ней». Она изготовлена из специальной пластмассы, содержащей стекловолокно.
Этот продукт был разработан старой компанией из города Сакаи, префектура Осака, она заработала хорошую репутацию в области высокоточной обработки пластмасс. Хотя их основной бизнес – производство деталей для бытовой техники и автомобилей, они решили впервые попробовать свои силы в разработке и другой продукции, где можно использовать свои технологии, и это оказалась разделочная доска – продукт, совершенно выходящий за рамки их обычной деятельности.
«Тарелки» выглядят как керамика, но отличаются исключительной прочностью и лёгкостью, и не разбивается при падении. Мелкозернистая поверхность делает царапины менее заметными. Слегка приподнятый край предотвращает проливание жидкости. Она выдерживает до 200 градусов Цельсия, и её можно использовать в микроволновой печи, а также мыть в посудомоечной машине. После появления в продаже в 2021 году эта «тарелка для нарезки» сразу же обрела популярность, разойдясь в количестве более 220 000 единиц. Иида говорит, что эти тарелки хорошо продаются за рубежом, особенно в Азии – возможно, там не так много похожих товаров.
Традиционные изделия из дерева обладают природными антибактериальными свойствами и освежающим ароматом. Инновационные изделия из пластика демонстрируют уникальные идеи и технологии, а все вместе они отличаются изысканностью и подчёркивают особенности японской эстетики.
Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов
- Тёрки
- Ступки и пестики
- Формы для онигири и коврики для сворачивания суси
- Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.)
- Железные чайники и ситечки для чая
- Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ
- Сковородки
- Сковородки для омлета и палочки для еды
- Разделочные доски
- Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо
Материал и текст: редакция Nippon.com.
Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)
Фотография к заголовку: Форма для приготовления яичных рулетов в магазине «Иидая»
