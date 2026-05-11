Прямоугольная сковорода для яичных рулетов и разновидности палочек для еды: уникальные японские разработки для кухни

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Для яичного рулета тамагояки, который едят на завтрак и кладут в упакованные обеды (бэнто), нужна специальная японская квадратная сковорода.

Мастер-классы по приготовлению яичницы по-японски

Японская кулинарная культура региона Канто (восток, Токио) значительно отличается от кухни региона Кансай (запад, Осака, Киото). В качестве яркого примера можно привести яичный рулет тамагояки: если в Канто готовят этот рулет густым и сладким, добавляя сахар, то в Кансае делают пикантный тамагояки на основе бульона даси. Даже техника приготовления у них разная. Однако у этих рулетов есть одна общая черта – их готовят на прямоугольной сковороде, специально предназначенной для этого блюда.



Взбитое яйцо в несколько приёмов вливают на сковороду и сворачивают рулетом (Фото AC)

Как говорит президент компании «Иидая» в шестом поколении Иида Юта, мастер-классы по приготовлению тамагояки в последнее время стали популярны среди иностранных туристов, что, в свою очередь, помогает продажам сковородок для японских яичных рулетов. Для начинающих наиболее удобны сковороды с антипригарным и легко моющимся фторполимерным покрытием. Наибольшей популярностью пользуются сковороды с лучшими показателями износостойкости такого покрытия.



Задняя стенка сковороды имеет наклон, благодаря чему легче сворачивать яичницу

Повара-профессионалы предпочитают сковороды для яиц из чистой меди –благодаря высокой теплопроводности яичная смесь застывает раньше, чем испаряется влага, и в результате получается омлет с высокой влажностью и нежной текстурой. Иида отмечает другой немаловажный факт – разница температур между дном и стенками практически равна нулю. Тепло равномерно распределяется по стенкам и помогает идеально приготовить рулет. Однако такая сковорода требует особого обращения, и для домашнего использования всё же рекомендуют выбрать сковороду с покрытием.



Оригинальная медная сковорода от «Иидая», на которой можно приготовить яичную смесь из четырёх яиц

Тройная сковорода, чтобы готовить упакованные обеды бэнто

Трёхсекционная сковорода с центральным отделением для яиц –уникальный инновационный продукт. Пока в центре готовится тамагояки, в двух других секциях вы можете готовить другие блюда. Это экономит время и уменьшает количество посуды, которую нужно мыть, что очень удобно по утрам, когда нужно быстро собрать упакованный в коробку обед (бэнто). Если культура бэнто продолжит распространяться, такая сковорода может стать мировым хитом!



В центре сковороды – место для сворачивания тамагояки. Смесь из одного яйца прекрасно сворачивается до идеальной для коробки бэнто толщины



На такой сковороде можно готовить три блюда одновременно – например, сворачивать тамагояки, жарить сосиски и котлеты (PIXTA)

Для приготовления тамагояки, как и для многих других блюд японской кухни, нужны кухонные палочки. В этом магазине популярностью пользуется серия Хонтони субэранай, то есть «Действительно не скользкие». Такие палочки удобны в использовании даже для людей, не привыкших пользоваться палочками. Специальное покрытие на кончиках позволяет надёжно захватывать даже скользкую лапшу и конняку.



Длинные кухонные палочки. В магазине продаются также палочки для еды разных размеров, от взрослых до детских



Иида удерживает палочками кусочек конняку. Он не выскальзывает, даже если захватить за край



В магазине можно самому почувствовать разницу, попробовав взять конняку палочками с противоскользящим покрытием и обычными

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Форма для приготовления яичных рулетов в магазине «Иидая»

