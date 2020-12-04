[Видео] В Токио вновь осветили символ Олимпиады

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В ночь на 1 декабря началась подсветка огромного символического знака Олимпиады, вновь установленного в токийском столичном парке Одайба кайхин (р-н Минато). Знак с августа был временно удалён для покраски и проверки в связи с переносом Олимпийских игр в Токио. «Радужный мост» Рэйнбоу буридзи по случаю возобновления освещения символа Олимпиады подсветили семью цветами радуги, ярко освещающими водную гладь.

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