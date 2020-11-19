Япония готова пригласить Ким Чен Ына на Токийскую Олимпиаду (газетное сообщение)
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Сеул, 18 ноября. (Jiji Press). Япония готова пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на Олимпийские игры в Токио следующим летом, сообщил южнокорейский депутат газете «Чунъанъ ильбо» в интервью, опубликованном 18 ноября.
Японское правительство заявило, что можно будет пригласить северокорейского лидера на Игры в Токио через оргкомитет, если он захочет принять участие в мероприятии, сказал глава южнокорейской группы законодателей по двусторонней дружбе Ким Чжин Пё южнокорейской газете.
Токио также заявило, что северокорейские спортсмены смогут присоединиться к Токийским играм, добавил депутат.
На прошлой неделе он посетил Японию, где 13 ноября провёл переговоры с премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ.
Во время визита он встретился с другими официальными лицами, включая Никаи Тосихиро, генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии, и Мори Ёсиро, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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