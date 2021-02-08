В Японии предлагают выплатить компенсации работникам на непостоянной занятости, которые были вынуждены брать отпуск в связи с коронавирусом начиная с прошлой осени
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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Министр труда Японии Тамура Норихиса предложил правительству произвести ретроактивную выплату пособия работникам крупных компаний, работающих на условиях неполной занятости, на которых распространяется недавно принятая программа помощи в связи с коронавирусом, расширив её на время временных отпусков, взятых начиная с осени прошлого года.
5 января министерство труда объявило о расширении сферы действия программы пособий, связанных с временным отпуском, чтобы охватить работников на неполной занятости, и сообщило, что денежная помощь будет выплачена за отпуск из-за эпидемии начиная с 8 января, когда началось объявленное чрезвычайное положение в связи с вирусом.
«Мы учтём ряд запросов, которые были сделаны перед объявлением чрезвычайного положения», – сказал Тамура в телепрограмме Fuji Television Network Inc., указав на план рассмотрения задним числом заявок на программы льгот в связи с сокращением времени работы и другие меры, принимавшиеся по запросам администрации Токио и других местных органов власти, сделанных по их инициативе, к предприятиям, включая рестораны. Он сказал, что власти города Саппоро на Хоккайдо начали делать такие запросы ещё в ноябре прошлого года.
С расширением программы посменные рабочие, рабочие на подряде и поденщики в крупных компаниях будут иметь право на получение 80% от суммы заработной платы, которую они получали до отпуска, но не более 11 000 йен за день.
Тамура высказал мнение, что требования о сокращении времени работы вынуждают многих работников на непостоянной основе брать отпуск или работать меньше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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