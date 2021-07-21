Император Японии посетит церемонию открытия Олимпийских игр

Новости

Токио, 20 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, которая состоится на Национальном стадионе в столице 23 июля, сообщило во вторник Управление императорского двора.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 14 июля попросил императора принять участие в церемонии. Ведутся переговоры о том, чтобы император Нарухито, который является почётным покровителем Летних игр, объявил об открытии Олимпийских игр на церемонии.

По сообщению агентства, императрица Масако не будет присутствовать на церемонии, поскольку количество участников будет ограничено в связи с возобновлением роста количества новых случаев заражения коронавирусом в Токио.

Управление также сообщило, что император Нарухито проведёт встречи с иностранными высокопоставленными лицами, которые посетят Японию по случаю Олимпиады, без присутствия императрицы Масако. Около 20 официальных лиц Международного олимпийского комитета, включая президента Томаса Баха, будут приглашены в императорский дворец 22 июля и примерно столько же иностранных лидеров – в пятницу, перед церемонией открытия, сообщает управление.

На собраниях будут приняты меры по профилактике инфекций – например, все участники будут носить маски, еду и напитки подавать не будут.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме