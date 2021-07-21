Император Японии посетит церемонию открытия Олимпийских игр
НовостиОбщество Спорт Токио 2020
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, которая состоится на Национальном стадионе в столице 23 июля, сообщило во вторник Управление императорского двора.
Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 14 июля попросил императора принять участие в церемонии. Ведутся переговоры о том, чтобы император Нарухито, который является почётным покровителем Летних игр, объявил об открытии Олимпийских игр на церемонии.
По сообщению агентства, императрица Масако не будет присутствовать на церемонии, поскольку количество участников будет ограничено в связи с возобновлением роста количества новых случаев заражения коронавирусом в Токио.
Управление также сообщило, что император Нарухито проведёт встречи с иностранными высокопоставленными лицами, которые посетят Японию по случаю Олимпиады, без присутствия императрицы Масако. Около 20 официальных лиц Международного олимпийского комитета, включая президента Томаса Баха, будут приглашены в императорский дворец 22 июля и примерно столько же иностранных лидеров – в пятницу, перед церемонией открытия, сообщает управление.
На собраниях будут приняты меры по профилактике инфекций – например, все участники будут носить маски, еду и напитки подавать не будут.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Президент МОК Томас Бах заявляет о нулевом риске заражения во время Олимпийских игр в Токио
- Первая леди США Джилл Байден посетит открытие Олимпийских игр в Токио
- Президент США Джо Байден поддержал проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
- Оргкомитет Олимпийских игр в Токио планирует полностью обеспечить Игры медперсоналом к концу июня
- Олимпийская сборная Австралии по софтболу прибыла в Японию
- Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – министр
- Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр
- В Токио объявят чрезвычайное положение в четвёртый раз
- Япония рассматривает возможность Олимпиады без болельщиков
- Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей
- У участника Олимпийских игр из Сербии получен позитивный результат теста на коронавирус
- В Японии полиция переведена в режим повышенной готовности в связи с возможными протестами против Олимпиады
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ: спортсмены Олимпийских и Паралимпийских игр будут соблюдать строгие правила в связи с опасностью COVID-19
- Япония усиливает пограничный контроль для предотвращения распространения индийского варианта коронавируса
- В Японии ужесточают правила въезда для приезжающих из Вьетнама и Малайзии
- В Японии помогут с вакцинацией проживающим здесь иностранным гражданам