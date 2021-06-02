Олимпийская сборная Австралии по софтболу прибыла в Японию

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Нарита, префектура Тиба, 1 июня (Jiji Press). Женская сборная Австралии по софтболу, участвующая в летних Олимпийских играх в Токио, прибыла в Японию утром 1 июня, став первой группой иностранных спортсменов, посетивших страну после того, как в прошлом году Игры были перенесены из-за пандемии COVID-19.

По данным секретариата Кабинета министров, команда состоит из 20 спортсменов и девяти штатных сотрудников.

Члены группы прибыли в международный аэропорт Нарита в префектуре Тиба, расположенной востоку от Токио, улыбками и жестами приветствуя журналистов. Они прошли тесты на антиген на новый коронавирус после ожидания вместе с другими пассажирами.

Команда по софтболу пробудет в тренировочном лагере в Ота, префектура Гумма, до переезда в Олимпийскую деревню в Токио в июле.

21 июля, за два дня до официального открытия Олимпийских игр, австралийская команда встретится с японской в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, проведя первый матч Олимпийских игр.

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