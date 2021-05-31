Губернатор Токио Коикэ Юрико: отложить Олимпийские игры крайне сложно
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что, по её мнению, будет «трудно» снова отложить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио после отсрочки на год, вызванной пандемией нового коронавируса.
«В принципе, я думаю, что будет трудно» отложить игры, – сказала Коикэ на пресс-конференции, подчеркнув стремление столичного правительства провести игры этим летом.
Основная цель – обеспечить надёжную безопасность мероприятий, добавила Коикэ, вновь разъяснив план правительства Токио по введению тщательных мер против вируса.
Она также сказала, что ещё одна отсрочка сильно повлияет на спортсменов, отметив, что «спортсмены приспосабливают своё состояние к соревнованиям, проводимым раз в четыре года».
«Отсрочка на один год уже потребовала от (спортсменов) усилий по поддержанию их мотивации и физического состояния», – сказала Коикэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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