Оргкомитет Олимпийских игр в Токио планирует полностью обеспечить Игры медперсоналом к концу июня

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планирует завершить обеспечение Игр всем необходимым медицинским персоналом к концу июня, заявил генеральный директор Муто Тосиро.

На пресс-конференции он сказал, что комитет уже обеспечил 90 процентов от необходимых 230 врачей в день и 80 процентов из 310 необходимых медсестёр.

Он также сказал, что представители средств массовой информации, прибывающие из-за границы для освещения Игр в Токио, должны будут остановиться примерно в 150 специально отведенных отелях, в которых за ними будет наблюдать персонал, направленный комитетом.

По словам Муто, представители иностранных СМИ также будут находиться под пристальным наблюдением, в том числе с помощью GPS, в течение 14 дней с момента прибытия.

Количество отелей, зарезервированных для них, снизится с ранее планировавшегося уровня в более чем 350. Представителей иностранных СМИ попросят не останавливаться в домах своих знакомых и не арендовать жильё в малых гостиницах типа мимпаку.

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