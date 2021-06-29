Первая леди США Джилл Байден посетит открытие Олимпийских игр в Токио

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Правительства Японии и США организуют визит в Японию первой леди США Джилл Байден по случаю открытия 23 июля Олимпийских игр в Токио, сообщили источники в правительстве Японии.

Согласно источникам, она планирует присутствовать на церемонии открытия Игр в Токио и встретиться с премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ.

На саммите Группы семи в начале этого месяца президент США Джо Байден выразил поддержку проведению Олимпийских игр в Токио этим летом в соответствии с планом.

Администрация Байдена явно стремится использовать визит первой леди в Японию, чтобы продемонстрировать прочность японско-американских связей, поскольку сам президент США планирует избежать поездки в Японию во время игр из-за связанной с высоким риском опасности заражения новым коронавирусом.

Источники сообщили, что правительства Японии и США планируют принять окончательное решение о визите в Японию первой леди США после изучения коронавирусной инфекции и других факторов в двух странах.

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