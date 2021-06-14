Президент США Джо Байден поддержал проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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Во время 10-минутных переговоров с Байденом в кулуарах трёхдневного саммита Группы семи в Корнуолле на юго-западе Англии премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что его правительство планирует провести Игры в Токио в соответствии с графиком после того, как в прошлом году они были отсрочены на год из-за пандемии нового коронавируса.

По словам японских официальных лиц, Байден сказал: «Конечно, я поддерживаю вас».

Лидеры двух стран встретились лично во второй раз после того, как в апреле они провели двусторонний саммит в Вашингтоне.

Что касается заявления лидеров G-7 о подведении итогов их дискуссий на саммите, Суга сказал, что лидеры должны выступить с решительным посланием в соответствии с результатами саммита Япония-США, добавив, что он надеется на тесное сотрудничество с Байденом.

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