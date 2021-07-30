В Токио встревожены неожиданным быстрым ростом числа заражений

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Рекордные максимумы ежедневных случаев заболевания COVID-19 наблюдаются в Токио второй день подряд, столичная администрация Токио встревожена серьёзной инфекционной ситуацией через две недели после введения японским правительством четвёртого чрезвычайного положения в связи с вирусом.

28 июля число новых случаев заражения коронавирусом в Токио, где действует чрезвычайное положение, составило 3177 человек.

Губернатор Токио Коикэ Юрико и другие высокопоставленные официальные лица столичной администрации в настоящее время стремятся развеять опасения жителей по поводу ситуации с инфекцией, пытаясь привлечь внимание к тому факту, что количество смертей и число тяжёлых случаев COVID-19 ниже, чем в течение третьей волны заражения в январе этого года.

Однако они встревожены ситуацией, поскольку Олимпийские игры в Токио, которые начались на прошлой неделе, могут побудить людей ослабить бдительность.

Ёсимура Норихико, глава управления социального обеспечения и здравоохранения столичной администрации, выступил с необычным предложением, попросив 27 июля средства массовой информации, когда в Токио было зарегистрировано 2848 новых случаев коронавируса, не вызывать ненужных опасений.

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