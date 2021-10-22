Японская правительственная комиссия призывает к GPS-мониторингу обвиняемых, выпущенных под залог
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Токио, 21 октября (Jiji Press). Законодательный совет Японии предложил разрешить использование устройств GPS-мониторинга для предотвращения побега из страны обвиняемых, выпущенных под залог.
Предложение консультативной группы министру юстиции было сделано после того, как в декабре 2019 года бывший председатель Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал из Японии, находясь под залогом в ожидании суда по обвинению в финансовых преступлениях.
Совет призвал дать возможность судам предписывать обвиняемым носить устройства GPS, если есть вероятность их побега из Японии после освобождения под залог.
Группа также предложила более суровые наказания за публичные оскорбления, чтобы предотвратить киберзапугивание. Это юыло предложено после того, как в мае прошлого года после злоупотреблений в Интернете профессиональная рестлер и знаменитость реалити-шоу Кимура Хана покончила с собой.
В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает, что оскорбления караются небольшим штрафом в размере от 1000 до 10 000 йен или лишением свободы за проступок на срок от одного до тридцати дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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