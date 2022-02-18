Гражданин Японии задержан в Шанхае
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Пекин, 17 февраля (Jiji Press). Японец в возрасте 50-59 лет был задержан китайскими властями в Шанхае в декабре прошлого года – возможно, по обвинению в шпионаже, сообщили источники, знакомые с отношениями между странами.
Генеральное консульство Японии в Шанхае в декабре получило информацию о том, что мужчина задержан по подозрению в нарушении внутреннего законодательства Китая, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
По словам Мацуно, японское правительство «неоднократно оказывало давление на китайскую сторону, чтобы она освободила этого человека как можно скорее».
Он добавил, что Япония не получала известий от китайской стороны о том, что у мужчины плохое здоровье. По словам Мацуно, Япония просит Китай о предоставлении встречи с этим человеком и примет меры поддержки, в том числе свяжется с его семьёй.
Задержание наносит удар по отношениям между Японией и Китаем, в этом году две страны отмечают 50-летие нормализации дипломатических отношений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Стратегия обеспечения экономической безопасности правительства Кисиды Фумио: прежде всего – инструментарий «защиты»?
- КНР повторно тестирует на COVID 14 млн жителей Тяньцзиня в попытке сдержать омикрон
- Четыре китайских государственных корабля зашли в японские воды возле островов Сэнкаку
- Четыре корабля береговой охраны Китая появились возле островов Сэнкаку
- Япония и США проводят военные учения в рамках подготовки к вероятному конфликту с Китаем из-за Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Парламент Японии принял закон о земле, связанный с безопасностью от внешних угроз
- Воды у островов Сэнкаку как зона конфронтации: патрульные суда Управления береговой охраны Японии против «Береговой охраны» Китая
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- США требуют от Китая прекратить активность возле островов Сэнкаку
- Новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерения США защищать острова Сэнкаку
- Джо Байден подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется и на острова Сэнкаку
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней
- Премьер-министр Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах
- Смена курса американской дипломатии в связи с победой Байдена: чтобы унять тревоги, потребуется время
- Для выстраивания отношений с Японией Байден обратится к экспертам в области дипломатии
- Япония призвала Китай воздерживаться от военной активности у островов Сэнкаку
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии