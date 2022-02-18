Гражданин Японии задержан в Шанхае

Новости

Пекин, 17 февраля (Jiji Press). Японец в возрасте 50-59 лет был задержан китайскими властями в Шанхае в декабре прошлого года – возможно, по обвинению в шпионаже, сообщили источники, знакомые с отношениями между странами.

Генеральное консульство Японии в Шанхае в декабре получило информацию о том, что мужчина задержан по подозрению в нарушении внутреннего законодательства Китая, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

По словам Мацуно, японское правительство «неоднократно оказывало давление на китайскую сторону, чтобы она освободила этого человека как можно скорее».

Он добавил, что Япония не получала известий от китайской стороны о том, что у мужчины плохое здоровье. По словам Мацуно, Япония просит Китай о предоставлении встречи с этим человеком и примет меры поддержки, в том числе свяжется с его семьёй.

Задержание наносит удар по отношениям между Японией и Китаем, в этом году две страны отмечают 50-летие нормализации дипломатических отношений.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме