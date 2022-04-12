В Японии впервые в этом году температура поднялась выше 30 градусов

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Город Мияко на северо-востоке Японии в префектуре Иватэ стал первым местом в стране, где в этом году была зафиксирована температура выше 30 градусов по Цельсию, сообщило Японское метеорологическое агентство.

В Мияко температура поднялась до 31 градуса из-за ясной погоды и тёплых ветров в условиях высокого давления над восточными морями.

Температура особенно поднялась в северо-восточном регионе Тохоку, включая Мияко, в том числе из-за тёплого ветра, дующего с гор Оу.

В других местах в Тохоку температура достигла 30,9 градуса в посёлке Ямада в преф. Иватэ, 29,5 градуса в городе Фукусима и 29,2 градуса в городе Томэ в префектуре Мияги.

В крупных городах страны температура достигла 19,9 градусов в Саппоро в самой северной префектуре Хоккайдо, 24,7 градусов в Токио, 25,8 градусов в Нагоя, 23 градусов в Осаке и 22,9 градусов в Фукуока.

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