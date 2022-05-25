Правительство Японии обязалось повысить обороноспособность страны

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Токио, 24 мая (Jiji Press). Правительство Японии обязуется резко усилить обороноспособность страны для обеспечения её национальной безопасности, согласно проекту ежегодных руководящих принципов экономической и фискальной политики.

В проекте говорится, что стране необходимо отреагировать на ситуацию с безопасностью, которая становится все более серьёзной из-за активизации Китая и вторжения России в Украину.

Согласно проекту руководящих принципов, Япония укрепит свой оборонный потенциал и оборону космического и кибер- пространства, значительно увеличив расходы на оборону в рамках государственного бюджета на 2023 финансовый год.

В проекте говорится, что правительство придаст большое значение экономической безопасности при обновлении своей стратегии национальной безопасности в конце этого года.

Правительство предоставит финансовую помощь для обеспечения стабильных поставок стратегических продуктов, таких как полупроводники.

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