Япония подтвердила наличие ещё одного китайского объекта в Восточно-Китайском море
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Япония подтвердила завершение строительства ещё одной платформы для разработки китайского газового месторождения в Восточно-Китайском море, как сообщает министерство иностранных дел.
Морские силы самообороны подтвердили, что Китай установил буровое оборудование на сооружении к западу от географической равноудалённой линии между двумя странами, сообщило министерство.
Япония выразила протест Китаю по дипломатическим каналам, заявив, что крайне прискорбно, что Китай ведет разработку газа в одностороннем порядке, несмотря на неоднократные протесты Японии.
Новая структура является 18-й, обнаруженной в Восточно-Китайском море. На прошлой неделе министерство сообщило, что в Восточно-Китайском море также подтверждено завершение строительства другой платформы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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