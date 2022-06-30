Япония подтвердила наличие ещё одного китайского объекта в Восточно-Китайском море

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Япония подтвердила завершение строительства ещё одной платформы для разработки китайского газового месторождения в Восточно-Китайском море, как сообщает министерство иностранных дел.

Морские силы самообороны подтвердили, что Китай установил буровое оборудование на сооружении к западу от географической равноудалённой линии между двумя странами, сообщило министерство.

Япония выразила протест Китаю по дипломатическим каналам, заявив, что крайне прискорбно, что Китай ведет разработку газа в одностороннем порядке, несмотря на неоднократные протесты Японии.

Новая структура является 18-й, обнаруженной в Восточно-Китайском море. На прошлой неделе министерство сообщило, что в Восточно-Китайском море также подтверждено завершение строительства другой платформы.

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