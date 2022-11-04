Японская команда разрабатывает способ эффективной активации противоракового иммунитета
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Осака, 2 ноября (Jiji Press). Японская исследовательская группа объявила о разработке ингредиента вакцины, способного эффективно активировать противораковые иммунные клетки даже при наличии небольшого количества ракового антигена.
Если технологию удастся внедрить на практике, она может расширить круг онкологических больных, которых можно лечить иммунотерапией – видом лечения рака, который использует собственную иммунную систему человека, но эффективен только для 20-30% пациентов.
Исследовательская группа из Osaka Metropolitan University опубликовала результаты исследования в электронном издании The Journal of Controlled Release.
Группа изучает метод активации иммунной системы, в котором нанометрические липосомы на основе липидов используются для доставки раковых антигенов к дендритным клеткам, которые функционируют как центр управления иммунной системой.
Исследователи создали липосому, включающую тип липида, который активирует иммунные клетки и легко улавливается дендритными клетками. По словам учёных, при использовании такой липосомы достаточно всего 10% от необходимого ранее количества ракового антигена, чтобы прервать рост рака у мышей, которым трансплантировали раковые клетки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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