Илон Маск предупреждает мир о «неудержимом падении численности населения» Японии
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Силиконовая долина, 1 марта (Jiji Press). Илон Маск снова упомянул сокращение населения Японии в своём посте в Twitter, предупредив, что «остальной мир идёт тем же путём».
«В прошлом году в Японии умерло в два раза больше людей, чем родилось. Неудержимое падение численности населения», - прокомментировал миллиардер, владелец Twitter Inc., отчёт США о предварительных данных министерства здравоохранения Японии, показывающих, что число младенцев, родившихся в Японии в 2022 году, упало ниже 800 000 впервые с тех пор, как такие данные стали доступны в 1899 году.
Это не первый случай, когда Маск пишет в Twitter о депопуляции страны.
В мае прошлого года Маск опубликовал широко обсуждаемый твит, в котором говорилось: «Если ничего не изменится и рождаемость не превысит смертность, Япония в конце концов перестанет существовать. Это было бы большой потерей для всего мира».
В августе прошлого года Маск опубликовал твит: «Демографический коллапс из-за низкой рождаемости представляет гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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