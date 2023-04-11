Большинство избирателей Саппоро выступают против подачи заявки на проведение Олимпиады-2030

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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Большинство избирателей выступают против заявки Саппоро на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, показал опрос Jiji Press.

Доля выступивших против идеи проведения этого мероприятия составила 53 процента, всего после голосования на избирательных участках на воскресных выборах мэра в Саппоро, столице Хоккайдо, был опрошен 651 избиратель.

Идею поддержали 27% опрошенных, остальные 20% не ответили ни на один вопрос или сказали, что не знают.

На выборах в Саппоро, состоявшихся в рамках первого тура объединённых местных выборов, действующий мэр, стремившийся провести Игры 2030 года, победил двух своих соперников, выступавших против этой идеи.

Из тех, кто проголосовал за действующего мэра, 31% выступили против предложения, 41% выразили поддержку, и 28% не ответили ни на один вопрос или сказали, что не знают.

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