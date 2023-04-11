Большинство избирателей Саппоро выступают против подачи заявки на проведение Олимпиады-2030
НовостиПолитика Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 апреля (Jiji Press). Большинство избирателей выступают против заявки Саппоро на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, показал опрос Jiji Press.
Доля выступивших против идеи проведения этого мероприятия составила 53 процента, всего после голосования на избирательных участках на воскресных выборах мэра в Саппоро, столице Хоккайдо, был опрошен 651 избиратель.
Идею поддержали 27% опрошенных, остальные 20% не ответили ни на один вопрос или сказали, что не знают.
На выборах в Саппоро, состоявшихся в рамках первого тура объединённых местных выборов, действующий мэр, стремившийся провести Игры 2030 года, победил двух своих соперников, выступавших против этой идеи.
Из тех, кто проголосовал за действующего мэра, 31% выступили против предложения, 41% выразили поддержку, и 28% не ответили ни на один вопрос или сказали, что не знают.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Президент МОК Томас Бах: расходы по вакцинированию спортсменов возьмёт на себя Международный олимпийский комитет
- Суга и Бах согласовали проведение Летних Олимпийских игр в Токио в присутствии зрителей
- Президент МОК и премьер-министр Японии определили курс на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году
- Президент МОК Томас Бах сообщил о планах посетить Японию и сказал, что вопрос об отмене Олимпийских игр в Токио не будет обсуждаться
- В Японии в ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проводят тестирование систем определения температуры тела
- Данные опроса показали, что 58,5% жителей Японии хотят проведения Олимпийских игр при сокращённом количестве зрителей
- Иностранных спортсменов освободят от двухнедельного карантина
- Президент МОК подчеркивает важность безопасности для успешного проведения токийской Олимпиады
- Международный олимпийский комитет полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году
- Размышления о токийских Олимпиадах в годовщину окончания войны: атмосфера эпохи и ее созвучие «призраку Игр 1940 года»
- Губернатор Коикэ: отложенные Олимпийские игры в Токио могут провести в упрощённой форме
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят
- Удар, нанесенный отсрочкой Игр, или исчезновение «волнолома» от экономического кризиса, вызванного коронавирусом
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)