Обвиняемый отрицает некоторые из обвинений в связи с нападением в поезде в Токио
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Токио, 26 июня (Jiji Press). 26-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в нападении с ножом и поджоге в поезде в Токио в октябре 2021 года, отверг некоторые обвинения против него на первом судебном заседании.
Согласно обвинительному акту, в поезде ограниченного экспресса линии Кэйо компании Keio Corp. в Токио Хаттори Киота предположительно ударил ножом 70-летнего пассажира в правую часть груди, вылил жидкость для зажигалок из пластиковой бутылки на 12 других пассажиров и попытался их убить, бросив зажжённую зажигалку марки Zippo.
Инцидент произошел около 19:55 31 октября 2021 года. Хаттори, одетый в одежду, похожую на одежду Джокера, был арестован на месте. Ему предъявлены обвинения в поджоге и попытке убийства 13 пассажиров.
Признавшись в нанесении ножевых ранений и поджоге, Хаттори сказал на слушаниях по делу в отделении Окружного суда Токио в Татикаве: «Я не считаю (поджог) подпадающим под обвинение в покушении на убийство».
Защита указала, что будет бороться с обвинениями против Хаттори в покушении на убийство путём поджога.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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