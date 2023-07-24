Три человека ранены в ходе нападения с ножом возле аэропорта Кансай

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Осака, 23 июля (Jiji Press). Три человека получили ножевые ранения в поезде на станции недалеко от международного аэропорта Кансай в западном японском городе Идзумисано, префектура Осака.

На месте происшествия по подозрению в покушении на убийство был задержан мужчина с ножом.

Полиция получила экстренный вызов с сообщением об инциденте на станции Ринку-таун около 10:25.

По данным пожарных, трое раненых были двумя мужчинами в возрасте 70 и 20 лет и кондуктором поезда в возрасте 20-29 лет из West Japan Railway Co. (JR West). Травмы не были опасны для жизни.

Подозреваемый, 37-летний Симидзу Кадзуя, чей род занятий и адрес неизвестны, признался в нанесении ножевых ранений пассажирам поезда JR, сообщили информированные источники.

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