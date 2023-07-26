Отец и дочь вместе покупали пилу перед делом об обезглавленном теле

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Саппоро, 25 июля (Jiji Press). Двое подозреваемых по делу об обезглавленном теле в северном японском городе Саппоро, отец и дочь, перед инцидентом купили вместе пилу и чемодан, сообщили источники в следственных органах.

По словам источников, в инциденте могла быть использована пила, а чемодан использовался для перевозки отрубленной головы.

Следователи считают, что двое подозреваемых совершили преступление, заранее спланировав его.

24 июля 29-летняя Тамура Руна и её отец, 59-летний Осаму, врач, были арестованы по подозрению в сговоре с целью отрубить голову 62-летнему мужчине в гостиничном номере и вынести голову в период с позднего вечера 1 июля до начала 2 июля.

Согласно источникам, перед инцидентом они посетили магазин в Саппоро, столице префектуры Хоккайдо, чтобы совершить покупки.

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