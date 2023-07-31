Японская правительственная комиссия согласилась поднять минимальную почасовую заработную плату выше 1000 йен
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Токио, 28 июля (Jiji Press). Комиссия министерства труда Японии согласилась поднять средневзвешенную минимальную почасовую заработную плату в стране на 41 йену по сравнению с предыдущим годом до 1002 йен в 2023 финансовом году.
Если минимальная заработная плата в каждой префектуре будет пересмотрена в соответствии с этим соглашением, средневзвешенное значение по стране впервые превысит порог в 1000 йен.
Это увеличение даже больше, чем повышение на 31 йену в 2022 финансовом году, что стало самым большим увеличением минимальной заработной платы с 2002 финансового года.
Подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате, который консультирует министра труда, согласился призвать к повышению минимальной почасовой оплаты труда на 41 йену в шести префектурах, включая Токио и Осаку, на 40 йен в 28 префектурах, включая Мияги, Киото и Хёго, и на 39 йен в остальных 13 префектурах, включая Аомори и Окинаву.
На основе рекомендаций минимальная заработная плата в каждой префектуре будет определена путём обсуждения на совете префектуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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