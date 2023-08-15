Продлён арест семье подозреваемых по делу об обезглавленном теле в городе Саппоро

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Саппоро, 14 августа (Jiji Press). Японская полиция выдала новый ордер на арест 29-летней женщины и её родителей по подозрению в убийстве мужчины, чьё обезглавленное тело было найдено в гостинице в Саппоро на Хоккайдо в начале июля.

Женщина, Тамура Руна, её 59-летний отец Осаму и 60-летняя мать Хироко подозреваются в сговоре с целью убийства 62-летнего сотрудника компании. Ему было нанесено несколько ударов ножом в шею в гостиничном номере в Саппоро в ночь с 1 на 2 июля.

Полиция префектуры считает, что семья спланировала убийство.

По данным полиции префектуры, Руна познакомилась с жертвой в танцевальном клубе в конце мая, прежде чем между ними возникли проблемы. Осаму участвовал в клубном мероприятии с Руной и, возможно, тоже был знаком с жертвой.

По данным полиции, Руна внезапно напала на жертву сзади, после чего отрезала ему голову и унесла её в чемодане. Предполагают, Осаму возил Руну в гостиницу и обратно на своей машине. Подозревается и причастность Хироко к убийству.

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