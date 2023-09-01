Япония будет стремиться к достижению минимальной заработной платы в 1500 йен к середине 2030-х годов
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Токио, 31 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что он будет стремиться повысить почасовую минимальную заработную плату в стране до 1500 йен на средневзвешенной основе к середине 2030-х годов.
«Необходимо и дальше неуклонно повышать минимальную заработную плату» даже после того, как средневзвешенная заработная плата превысила целевой показатель в 1000 йен в 2023 финансовом году, который начался в апреле, заявил Кисида на заседании правительства.
Средний показатель вырос на 43 йены по сравнению с прошлым годом до 1004 иен. Минимальная заработная плата определяется группой экспертов и представителей труда и управления.
Кисида также заявил, что правительство усилит стимулирование для поощрения инвестиций со стороны малых и средних компаний, чтобы повысить заработную плату в сельской местности.
Министерство социального обеспечения планирует смягчить требования к субсидиям на капитальные вложения для компаний, которые повышают заработную плату работникам, работающим за близкую к минимальной заработную плату.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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