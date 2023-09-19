По подозрению в убийстве в ресторане рамэн в Йокогаме арестован сотрудник ресторана

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Йокогама, 18 сентября (Jiji Press). Полицейское управление префектуры Канагава арестовало 35-летнего Охаси Акихито по подозрению в убийстве 33-летнего Охаси Хироки, менеджера ресторана рамэн в Йокогаме.

Подозреваемый, сотрудник ресторана рамэн и родственник потерпевшего, признал обвинения, сообщили информированные источники.

Акихито подозревается в убийстве Хироки, в том числе нанесении ему ножевых ранений в ресторане 15 сентября. Пострадавший получил множественные ранения верхней части тела и скончался от потери крови.

Подозреваемый пропал после инцидента, но был найден 17 сентября в отеле в городе Нагоя в центральной Японии, по данным полиции префектуры.

В ресторане были обнаружены следы драки и несколько кухонных ножей. Полиция префектуры полагает, что между ними произошел какой-то конфликт, и выясняет подробности.

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