США могут создать космические силы в Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 сентября (Jiji Press). Соединённые Штаты рассматривают возможность создания космических сил в Японии, сообщил журналистам в Токио высокопоставленный представитель Космических сил США.
Начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман отметил, что американские военные уже разместили космические силы в Индо-Тихоокеанском командовании США и в Южной Корее.
«Следующим шагом в Индо-Тихоокеанском регионе является начало изучения возможности создания одного из таких объектов», где Соединённые Штаты его еще не создали, сказал Зальцман.
Ожидается, что планируемое американское подразделение будет работать с Группой космических операций Сил самообороны Японии для наблюдения за деятельностью Китая, который разрабатывает противоспутниковое оружие, и Северной Кореи, которая укрепляет свой ракетный потенциал.
Зальцман сказал, что создание космических сил в Японии всё ещё находится на стадии планирования и что он обсудил этот план с командующим вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенантом Рикки Руппом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Япония продлила действие приказа об уничтожении северокорейских ракет
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
- КНДР выпустила снаряд в Японское море
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея выпустила две баллистические ракеты
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею