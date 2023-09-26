США могут создать космические силы в Японии

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Соединённые Штаты рассматривают возможность создания космических сил в Японии, сообщил журналистам в Токио высокопоставленный представитель Космических сил США.

Начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман отметил, что американские военные уже разместили космические силы в Индо-Тихоокеанском командовании США и в Южной Корее.

«Следующим шагом в Индо-Тихоокеанском регионе является начало изучения возможности создания одного из таких объектов», где Соединённые Штаты его еще не создали, сказал Зальцман.

Ожидается, что планируемое американское подразделение будет работать с Группой космических операций Сил самообороны Японии для наблюдения за деятельностью Китая, который разрабатывает противоспутниковое оружие, и Северной Кореи, которая укрепляет свой ракетный потенциал.

Зальцман сказал, что создание космических сил в Японии всё ещё находится на стадии планирования и что он обсудил этот план с командующим вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенантом Рикки Руппом.

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