Министр иностранных дел Японии выразила несогласие с попытками изменить ситуацию силой

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Токио, 30 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко выразила своё несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой в политической речи перед парламентом.

«Я убеждена, что мы не должны мириться с каким-либо односторонним изменением статус-кво силой», – заявила Камикава в своём выступлении на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, имея в виду свой визит в Украину в этом месяце.

Призвав Китай вести себя ответственно, Камикава пообещала всесторонне развивать «взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах» с этой страной.

Альянс Японии и США является «фундаментом мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе», заявила она, продемонстрировав решимость и дальше укреплять возможности альянса по сдерживанию и преодолению трудностей.

Она сказала, что Япония будет укреплять сотрудничество с США, Австралией и Индией, а также с США и Южной Кореей.

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