Министр иностранных дел Японии выразила несогласие с попытками изменить ситуацию силой
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко выразила своё несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой в политической речи перед парламентом.
«Я убеждена, что мы не должны мириться с каким-либо односторонним изменением статус-кво силой», – заявила Камикава в своём выступлении на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, имея в виду свой визит в Украину в этом месяце.
Призвав Китай вести себя ответственно, Камикава пообещала всесторонне развивать «взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах» с этой страной.
Альянс Японии и США является «фундаментом мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе», заявила она, продемонстрировав решимость и дальше укреплять возможности альянса по сдерживанию и преодолению трудностей.
Она сказала, что Япония будет укреплять сотрудничество с США, Австралией и Индией, а также с США и Южной Кореей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония обещает продолжать поддерживать Украину
- Япония расширяет санкции против Северной Кореи после ракетных испытаний: в список замораживания активов включены три организации и четыре лица
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
- Северная Корея запустила ракету в Японское море
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее