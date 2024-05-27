Рождаемость за первый квартал года в Японии упала до 170 000

Новости

Токио, 24 мая (Jiji Press). Число детей, родившихся в Японии в январе-марте, упало до 170 804, как показал предварительный отчёт министерства здравоохранения.

Эта цифра, включающая иностранных граждан, проживающих в Японии, снизилась на 11 673 человека, или 6,4 процента, по сравнению с предыдущим годом.

Число браков в первом квартале 2024 года выросло на 1,3% до 136 653.

Между тем число смертей выросло на 0,5% до 441 370.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме