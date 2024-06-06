Коэффициент рождаемости в Японии в 2023 году достиг рекордно низкого уровня в 1,20

Новости

Токио, 5 июня (Jiji Press). Общий коэффициент рождаемости в Японии упал до рекордно низкого уровня в 1,20 в 2023 году с 1,26 в 2022 году, он снижается восьмой год подряд, сообщило министерство здравоохранения.

В Токио общий коэффициент рождаемости, или среднее количество детей, которое женщина рожает за свою жизнь, составил 0,99, опустившись ниже 1 впервые в стране.

Годовое число младенцев, родившихся в стране в 2023 году, упало на 43 482 до рекордно низкого уровня в 727 277, оно также снижается восьмой год подряд, а естественная убыль населения, или количество смертей за вычетом рождений, достигла рекордных 848 659, что показывает продолжающееся снижение рождаемости и населения страны.

Ситуация отражает «сложное сочетание различных факторов, таких как экономическая нестабильность и трудности совмещения работы и воспитания детей», заявил представитель министерства, добавив, что также наблюдаются последствия пандемии COVID-19. «Снижение рождаемости находится на критическом уровне», – отметил чиновник.

По префектурам общий коэффициент рождаемости был самым высоким на Окинаве – 1,60, за ним следовали Миядзаки и Нагасаки (1,49). Три самых низких показателя наблюдались в Токио (0,99), на Хоккайдо (1,06) и в Мияги (1,07).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме