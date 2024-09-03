Правительство Японии будет развивать «новое восприятие деменции»
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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Согласно представленному 2 сентября проекту плана, правительство Японии будет продвигать «новое восприятие деменции», чтобы дать надежду тем, кто живет с этим синдромом.
В тот же день группа экспертов в целом одобрила проект базового плана правительства по созданию общества, в котором люди с деменцией смогут жить спокойно.
План, который включает мнения больных деменцией, устанавливает четыре приоритетные цели, включая использование новых идей и технологий, и призывает местные органы власти составить собственные планы помощи людям с деменцией. Ожидается, что он будет одобрен кабинетом министров осенью.
План, разработанный на основе основного закона о деменции, вступившего в силу в январе, охватывает примерно пять лет до 2029 финансового года.
В нём предлагается, чтобы общественность по-новому восприняла деменцию, рассматривая её не как состояние, при котором больные почти ничего не способны делать для себя, а как нечто, с чем люди могут продолжать жить так, как им нравится, в местах, где они привыкли жить.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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