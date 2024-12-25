Префектура Сидзуока лидирует в Японии по продолжительности здоровой жизни
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Токио, 24 декабря (Jiji Press). В префектуре Сидзуока в центральной Японии зафиксирована самая высокая ожидаемая средняя продолжительность здоровой жизни среди мужчин и женщин по состоянию на 2022 год – 73,75 и 76,68 лет соответственно, сообщило министерство здравоохранения.
Между тем, префектура Иватэ заняла последнее место среди 47 префектур страны по показателям как для мужчин, так и для женщин, с показателями 70,93 и 74,28 лет.
Каждые три года министерство оценивает ожидаемую продолжительность здоровой жизни, которая представляет собой продолжительность нормальной жизни без проблем со здоровьем, на основе комплексного обследования условий жизни. Первая оценка была опубликована в 2010 году, такие оценки проводятся в пятый раз.
Средний показатель по стране для мужчин снизился на 0,11 года до 72,57 года, а для женщин вырос на 0,07 года до 75,45 года.
Средняя продолжительность жизни по стране составила 81,05 года для мужчин и 87,09 года для женщин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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