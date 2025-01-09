В Японии начнется автоматизированное производство iPS-клеток
НовостиОбщество Технологии Технологии Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Киото, 8 января (Jiji Press) - Фонд исследования iPS-клеток Киотского университета под руководством Яманаки Синъи объявил о революционном прорыве в автоматизации производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Уже в апреле начнется создание персонализированных iPS-клеток из материала пациентов с помощью новейшей автоматизированной системы.
Используя инновационное немецкое оборудование для производства иммунных клеток, исследователям удалось сократить процесс создания стволовых клеток до одного месяца. Технология основана на автоматическом смешивании донорской крови, реагентов и специфических генов, что открывает путь к масштабному применению iPS-клеток в регенеративной медицине.
В новом центре в Осаке планируется не только производство iPS-клеток, но и их дифференциация в клетки сердечной мышцы и нервной ткани. Все полученные клетки будут криоконсервированы в жидком азоте для дальнейшего изучения их безопасности и эффективности.
Главное преимущество этих «персональных iPS-клеток», как их называют в фонде, заключается в отсутствии риска отторжения при трансплантации. До сих пор процесс создания таких клеток занимал полгода и обходился в 50 миллионов йен на пациента.
На начальном этапе в центре установят четыре немецкие системы с годовой производительностью для 20 пациентов. Параллельно идет разработка отечественного оборудования совместно с компаниями Canon и Panasonic. К 2035 году планируется расширение парка до 200 установок, что позволит обеспечить терапией 1000 пациентов ежегодно при снижении стоимости до 1 миллиона йен.
«Наша цель — сделать персонализированную клеточную терапию без риска отторжения доступной для широкого круга пациентов, существенно расширив возможности лечения», — подчеркнул Цукахара Масаёси, директор центра исследований и разработок фонда.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Институт компании Kirin создал искусственную человеческую кожу с использованием iPS-клеток
- В Японии рассматривают возможность проведения испытаний по лечению диабета 1 типа с использованием листов iPS-клеток
- Лекарство от лейкемии в клинических испытаниях замедляло прогрессирование БАС
- Центр терапии тяжёлыми ионами при медицинском факультете Университета Ямагата: программы, сочетающие эффективное неинвазивное лечение онкологических заболеваний с туризмом
- Прорыв в лечении инфаркта: человеческие стволовые клетки вернули работу сердца обезьянам
- Японские исследователи создали ткани яичников из эмбриональных стволовых клеток мышей
- Обнаруженное с помощью технологии стволовых клеток лекарство эффективно замедляет развитие БАС
- Японские ученые обнаружили стволовые клетки, необходимые для восстановления волос
- В Японии группа исследователей создаёт клетки конъюнктивы из iPS-клеток
- Правительственный комитет одобрил клиническое исследование трансплантации клеток сетчатки на основе стволовых клеток (iPS)
- В Японии пациенту для лечения рака ввели натуральные клетки-киллеры, выращенные из стволовых клеток (iPS)
- Проведена первая в мире трансплантация сетчатки с использованием iPS-клеток
- В Японии одобрен план Университета Кэйо по трансплантации клеток сердца, полученных из iPS-клеток
- Японские исследователи создают мышечные стволовые клетки из iPS-клеток
- Японская компания Rohto начнёт клинические испытания лечения стволовыми клетками пациентов с COVID-19
- Японские исследования iPS-клеток на пути к практическому применению: новые успехи
- В Японии осуществили первую в мире операцию по пересадке клеток сетчатки, выращенных из донорских iPS-клеток
- Группа Министерства здравоохранения Японии согласовала проведение исследований клеток iPS для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
- Правительство Японии одобрило трансплантацию клеток роговицы, созданных по технологии iPS
- C мечтой о регенеративной медицине: прогресс исследований iPS-клеток
медицина iPS Jiji Press регенеративная медициа стоволовые клетки