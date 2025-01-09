В Японии начнется автоматизированное производство iPS-клеток

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Киото, 8 января (Jiji Press) - Фонд исследования iPS-клеток Киотского университета под руководством Яманаки Синъи объявил о революционном прорыве в автоматизации производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Уже в апреле начнется создание персонализированных iPS-клеток из материала пациентов с помощью новейшей автоматизированной системы.

Используя инновационное немецкое оборудование для производства иммунных клеток, исследователям удалось сократить процесс создания стволовых клеток до одного месяца. Технология основана на автоматическом смешивании донорской крови, реагентов и специфических генов, что открывает путь к масштабному применению iPS-клеток в регенеративной медицине.

В новом центре в Осаке планируется не только производство iPS-клеток, но и их дифференциация в клетки сердечной мышцы и нервной ткани. Все полученные клетки будут криоконсервированы в жидком азоте для дальнейшего изучения их безопасности и эффективности.

Главное преимущество этих «персональных iPS-клеток», как их называют в фонде, заключается в отсутствии риска отторжения при трансплантации. До сих пор процесс создания таких клеток занимал полгода и обходился в 50 миллионов йен на пациента.

На начальном этапе в центре установят четыре немецкие системы с годовой производительностью для 20 пациентов. Параллельно идет разработка отечественного оборудования совместно с компаниями Canon и Panasonic. К 2035 году планируется расширение парка до 200 установок, что позволит обеспечить терапией 1000 пациентов ежегодно при снижении стоимости до 1 миллиона йен.

«Наша цель — сделать персонализированную клеточную терапию без риска отторжения доступной для широкого круга пациентов, существенно расширив возможности лечения», — подчеркнул Цукахара Масаёси, директор центра исследований и разработок фонда.







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