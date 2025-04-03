В Японии арестован турист из США за ввоз пистолета

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Кобе, 2 апреля (Jiji Press). Полиция префектуры Хёго сообщила об аресте туриста из США после того, как он сообщил, что по неосторожности ввёз в Японию пистолет.

73-летний мужчина был арестован 24 марта по подозрению в хранении револьвера в здании терминала порта Кобе в городе Кобе, столице западной японской префектуры Хёго, 23 марта. Полиция уже направила документы по этому делу в прокуратуру.

Полицейское управление префектуры Хёго полагает, что пистолет был пропущен в ходе процедур безопасности в международном аэропорту Кансай в соседней префектуре Осака.

Мужчина заявил, что оружие предназначалось для самообороны и что он взял его с собой по ошибке.

По данным полиции, он вылетел из аэропорта на Гавайях. 23 марта он сообщил члену экипажа круизного лайнера, на борт которого он должен был сесть в порту Кобе, что случайно взял с собой пистолет, после того как заметил его в своем багаже.

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