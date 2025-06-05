В Японии в 2024 году впервые за год рождаемость опустилась ниже 700 000

Новости

Токио, 4 июня (Jiji Press). Министерство здравоохранения сообщило, что в 2024 году число детей, рождённых гражданами Японии, впервые за всю историю наблюдений упало ниже 700 000.

Годовое число составило 686 061, что является самым низким показателем с момента начала ведения учёта в 1899 году. Этот показатель снизился на 41 227 по сравнению с 2023 годом, снижаясь девятый год подряд.

Общий коэффициент рождаемости в Японии, или среднее число детей, которое женщина, как ожидается, родит за свою жизнь, достиг нового рекордно низкого уровня в 1,15, снизившись на 0,05 процентного пункта, он также снижается девятый год подряд.

Ежегодное число рождений достигло пика в 1949 году и составило около 2,69 миллиона человек, а с 1975 года наблюдается тенденция к снижению. В 2016 году оно опустилось ниже миллиона, в 2019 году – до 900 000, а в 2022 году – до 800 000.

Правительство активно работает над решением этой проблемы, основываясь на своей стратегии будущего детей, однако ему не удалось остановить стремительное снижение рождаемости.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме