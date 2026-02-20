Японская комиссия одобрила лекарственные средства с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток

Новости

Токио, 19 февраля (Jiji Press). Японская группа экспертов дала министру здравоохранения одобрение на утверждение производства и продажи двух регенеративных медицинских продуктов, в которых используются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки).

Ожидается, что в случае одобрения министром эти продукты станут первыми в мире лекарственными средствами этого типа.

Комиссия провела экспертизу продукции в рамках системы условного одобрения. Даже в случае одобрения, дополнительные данные о продукции будут собираться в течение семи лет.

Эти продукты – кардиомиоцитные пластыри для пациентов с заболеваниями сердца и дофаминергические нейроны для пациентов с болезнью Паркинсона – были разработаны соответственно компанией Cuorips Inc., стартапом, созданным на базе Университета Осаки, и компанией Sumitomo Pharma Co.

Хотя индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки) создаются из клеток, взятых у самих пациентов или у других лиц, и предполагается, что они снизят реакции отторжения, обеспечение их долгосрочной безопасности остается сложной задачей.

