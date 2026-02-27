В Японии в 2025 году десятый год подряд зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Токио, 26 февраля (Jiji Press). Число рождений в Японии в 2025 году по предварительным данным снизилось до 705 809, что стало рекордно низким показателем десятый год подряд, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.
Согласно последнему предварительному отчёту, число рождений сократилось на 15 179, или на 2,1%, по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2022-2024 годах снижение составило около 5%.
По префектурам только Токио и центральная префектура Исикава сообщили об увеличении числа рождений по сравнению с предыдущим годом.
Правительство ежегодно тратит 3,6 триллиона йен на решение проблемы снижения рождаемости, которая развивается с опережением более чем на 15 лет по сравнению с прогнозом Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения.
«Поскольку тенденция к снижению рождаемости не прекращается, мы относимся к ситуации серьёзно», – заявил представитель министерства.
