В Японии в 2025 году потерялось 17 345 человек, страдающих деменцией

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Токио, 25 июня (Jiji Press). Число лиц, потерявшихся в Японии в 2025 году из-за деменции или подозрения на деменцию, сократилось на 776 по сравнению с предыдущим годом и составило 17 345, сообщило Национальное полицейское агентство.

Этот показатель свидетельствует о снижении второй год подряд, но остаётся на высоком уровне.

Из общего числа 2025 человек, 573 были признаны мёртвыми на момент обнаружения.

В своём первом в истории анализе информации, которая помогла найти людей, Национальная прокуратура установила, что наибольшую долю, около 47%, составили сообщения от общественности, включая местных жителей и представителей различных учреждений. На полицейские мероприятия, такие как опрашивание и патрулирование, пришлось около 17%.

Многих пропавших без вести людей нашли местные жители, узнавшие о них благодаря электронным оповещениям от местных властей.

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