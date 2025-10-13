L’essentiel du mois de septembre 2025

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Cérémonie de passage à l’âge adulte pour le prince Hisahito, Grand Chelem doré pour le joueur de tennis handisport Oda Tokito, Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo et démission du Premier ministre Ishiba Shigeru : retour sur les événements marquants du mois de septembre 2025 au Japon.

Lundi 1er

L’Agence météorologique a annoncé que la température moyenne de l’été 2025 (de juin à août) a été supérieure de 2,36 degrés à la normale (moyenne des 30 dernières années). Il s’agit de l’été le plus chaud depuis le début des statistiques en 1898.

Mardi 2

Suntory Holdings a annoncé la démission de son président, Niinami Takeshi, le 1er septembre. Son domicile avait été perquisitionné en août, pour des soupçons d’importation de compléments alimentaires américains contenant des ingrédients nocifs dérivés du cannabis.

Jeudi 4

Le président des États-Unis Donald Trump a signé un décret mettant en œuvre l’accord tarifaire négocié avec le Japon, qui prévoit notamment une baisse de 27,5 % à 15 % des droits de douane sur les véhicules et pièces automobiles de constructeurs japonais.

La police de la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo, a admis avoir échoué à réagir de manière appropriée dans une affaire où une femme de 20 ans a été retrouvée morte en avril dernier au domicile de son ancien petit ami dans la ville de Kawasaki.

Vendredi 5

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et de l’Australie ont convenu à Melbourne d’approfondir leur coopération en matière de défense afin de contrer la menace militaire croissante de la Chine en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale.

Le chanteur Hashi Yukio, connu pour ses chansons telles que « Itsu demo yume o », est décédé à l’âge de 82 ans. Il était l’un des jeunes artistes les plus populaires de la fin des années 1960 au début des années 1970.

La nageuse Narita Mayumi, décorée de 20 médailles aux Jeux paralympiques dont 15 d’or, est décédée d’un cancer à l’âge de 55 ans.



Aux Jeux olympiques d’Athènes de 2004, Narita Mayumi avait remporté sept médailles d’or et une de bronze. (Jiji)

Samedi 6

Le prince Hisahito, le fils du prince héritier Fumihito et neveu de l’empereur Naruhito, a commémoré son passage à l’âge adulte lors d’une cérémonie officielle. Il s’agit de la première cérémonie de passage à l’âge adulte pour un prince impérial depuis celle de son père, il y a 40 ans.

Le prince Hisahito portant un kanmuri (couronne) symbolisant son passage à l’âge adulte lors de la cérémonie Kakan no Gi, au palais impérial le 6 septembre. (Jiji)

Le joueur de tennis en fauteuil roulant Oda Tokito a remporté son premier US Open, réalisant un Golden chelem doré (quatre tournois majeurs et le titre paralympique).

Oda Tokito célèbrant sa victoire à l’US Open à New York, le 6 septembre 2025. (AFP/Jiji)

Dimanche 7

Le Premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé sa démission lors d’une conférence de presse d’urgence. Les appels à sa démission s’étaient multipliés suite aux mauvais résultats du PLD aux élections législatives de juillet dernier.

Mercredi 10

La justice japonaise a confirmé la peine de cinq ans de prison infligée à Brennon Washington, un aviateur américain de 26 ans, pour enlèvement et agression sexuelle d’une mineure dans la préfecture d’Okinawa.

Vendredi 12

L’empereur, l’impératrice et leur fille aînée, la princesse Aiko, ont visité Nagasaki et ont rendu hommage aux victimes de la bombe atomique au parc de la Paix. Ils ont visité le musée de la bombe atomique de Nagasaki et ont rencontré quatre hibakusha (survivants de la bombe atomique).



Le couple impérial et leur fille déposant des fleurs au monument de l’hypocentre de la bombe atomique. (Jiji)

Samedi 13

Les Championnats du monde d’athlétisme se sont ouverts à Tokyo avec quelque 2 000 athlètes représentant 200 pays et régions. Katsuki Hayato a remporté la médaille de bronze au 35 kilomètres marche hommes lors de la première journée.

Dimanche 14

Le boxeur Inoue Naoya, champion unifié des quatre principaux titres en super-coqs, a battu le champion par intérim de la WBA Murodjon Akhmadaliev (Ouzbékistan) par décision, défendant son statut de champion incontesté.

Satô Fumitaka, le physicien théoricien japonais et professeur émérite de l’Université de Kyoto qui est connu pour ses contributions à l’élucidation du mystère des trous noirs, est décédé des suites d’une pneumonie bactérienne dans un hôpital de Kyoto. Il était âgé de 87 ans.

Mardi 16

Le prix moyen des terrains a augmenté de 1,5 % sur un an, soit une quatrième année consécutive de hausse. Dans les zones en dehors des grandes villes, le prix des terrains résidentiels est resté stable, mettant fin à 30 ans de baisse.

Mercredi 17

Le Rengo (Confédération des syndicats ouvriers japonais) a annoncé son intention de reconduire Tomoko Yoshino à son poste de présidente de l’organisation.

La compagnie aérienne Japan Airlines (JAL) a fait savoir que la rémunération de sa présidente Tottori Mitsuko et 36 autres cadres allait être réduite à la suite d’une affaire de consommation d’alcool d’un pilote.

Le Parti japonais pour l’Innovation (Nippon Ishin no Kai) a élaboré des propositions de mesures concernant les résidents étrangers, dont un plan pour fixer une limite supérieure à la proportion d’étrangers dans la population totale du pays. Aucun chiffre concret n’a néanmoins été donné.

Vendredi 19

La Banque du Japon a décidé lors de sa réunion de politique monétaire de vendre les fonds négociés en bourse (FNB) acquis au cours de sa période d’assouplissement monétaire extraordinaire. Il s’agit d’un nouveau pas vers la normalisation de sa politique monétaire.

Samedi 20

Fujii Nanako a remporté la médaille de bronze au 20 km marche femmes aux Championnats du monde d’athlétisme, établissant au passage un nouveau record japonais. C’est la première fois qu’une athlète japonaise remporte une médaille en marche, que ce soit aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde.

Dimanche 21

Le groupe techno-pop Perfume a annoncé l’interruption de ses activités à la fin de l’année 2025. Lancé en 2005, le groupe avait percé deux ans plus tard avec « Polyrhythm ».

Lundi 22

Ouverture de la période de campagne pour l’élection d’un nouveau président du PLD, suite à l’annonce de démission de Ishiba Shigeru. Les cinq candidats (par ordre alphabétique) sont Hayashi Yoshimasa, Kobayashi Takayuki, Koizumi Shinjirô, Motegi Toshimitsu et Takaichi Sanae. Le vote aura lieu le 4 octobre (Takaichi Sanae sera élue).

L’assemblée municipale de Toyoake, dans la préfecture d’Aichi, a adopté une ordonnance visant à prévenir l’utilisation excessive des smartphones pour tous les habitants, en la limitant à deux heures par jour à l’exclusion des heures d’étude, de travail ou des tâches ménagères.

Le Japon a décidé de ne pas reconnaître l’État palestinien, tout comme les États-Unis mais contrairement au Royaume-Uni, le Canada, la France et d’autres pays qui ont annoncé leur reconnaissance. Sur les 193 États membres de l’ONU, près de 80 % reconnaissent désormais la Palestine.

Jeudi 25

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a annoncé l’abandon de son initiative « JICA Africa Hometown », qui visait à associer la Tanzanie, le Ghana, le Nigéria et le Mozambique à quatre municipalités japonaises pour des échanges internationaux. Des fausses informations, notamment une page du site Internet du gouvernement nigérian affirmant que le Japon allait fournir des visas spéciaux, ont fait croire à une potentielle hausse de l’immigration vers le Japon, provoquant une vague de critiques.

La Haute cour d’Osaka a condamné à dix ans de prison l’homme qui avait visé Kishida Fumio, alors Premier ministre, avec un explosif lors d’un événement de campagne en avril 2023. Les avocats de Kimura Ryûji ont immédiatement fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême.

Samedi 27

Yoneda Satoshi a remporté le Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. Cette année marque la 59e édition du concours, tenu depuis 1951. Parmi les précédents lauréats japonais figurent Ozawa Seiji, Sado Yutaka et Yamada Kazuki.

Yoneda Satoshi saluant la foule, à Besançon le 27 septembre 2025. (Jiji)

Dimanche 28

Le lutteur Ônosato a remporté le grand tournoi de sumô d’automne, son premier titre depuis son ascension au rang de yokozuna. Il a battu Hôshôryô (récemment aussi promu yokozuna) au terme d’une prolongation haletante.



Onosato poussant Hôshôryô (à gauche) hors du dohyô lors d’un match décisif au Ryôgoku Kokugikan à Tokyo. (Jiji)

Lundi 29

L’Exposition universelle d’Osaka à enregistré 22 205 483 visiteurs à la date du 28 septembre, dépassant le nombre total de visiteurs de l’Expo d’Aichi 2005 (22,05 millions de personnes).

Mardi 30

Le joueur de baseball Tanaka Masahiro des Yomiuri Giants est devenu le quatrième lanceur à atteindre 200 victoires en carrière dans les ligues de baseball au Japon et aux États-Unis.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru s’est rendu sur la tombe de Lee Soo-hyun, un étudiant sud-coréen décédé en 2001 après avoir essayé de sauver un Japonais qui était tombé sur les rails d’une gare de Tokyo.

Le Conseil économique de la maison impériale a décidé que la princesse Akiko, 43 ans, prendra la tête de la famille Mikasa, un rôle qui était attribué par sa défunte grand-mère, la princesse Yuriko, décédée en novembre dernier. Elle était la grande-tante de l’empereur.

(Photo de titre : les cinq candidats en lice pour la présidence du PLD, posant ensemble après avoir prononcé leurs discours. De gauche à droite : Kobayashi Takayuki, Motegi Toshimitsu, Hayashi Yoshimasa, Takaichi Sanae, Koizumi Shinjirô. Photo prise au siège du PLD à Tokyo le 22 septembre 2025. Jiji)