L’essentiel du mois de février 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Victoire écrasante du PLD aux élections législatives, record de médailles japonaises aux JO d’hiver, nouveau recul de naissances et anniversaire de l’empereur : retour sur les événements marquants du mois de février 2026 au Japon.

Victoire éclatante du PLD, Yamagami Tetsuya fait appel, ouverture de PokePark Kanto

Dimanche 1er

Le navire de forage Chikyû de l’Agence japonaise pour les géosciences et technologies marines a récupéré des terres rares à 5 700 mètres de profondeur au large de l’île japonaise de Minami-Torishima.

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Lundi 2

La pilule du lendemain Norlevo, destinée à prévenir les grossesses non désirées, est désormais disponible sans ordonnance dans 7 000 pharmacies et parapharmacies à travers le Japon.

Mardi 3

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié un rapport sur les migrations intérieures, indiquant que Tokyo a enregistré un afflux de 65 219 personnes en 2025. Il s’agit du plus important afflux parmi toutes les préfectures, malgré le fait que le chiffre soit en baisse de 14 066 par rapport à 2024. Sur les 47 préfectures du pays, 40 ont connu des déplacements externes de population.

Mercredi 4

Les avocats de Yamagami Tetsuya, qui avait mortellement blessé par balle l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en 2022, ont fait appel devant la Haute Cour d’Osaka contre la peine de prison à perpétuité prononcée par le tribunal de district de Nara.

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La compagnie d’assurance-vie Prudential Life Insurance a annoncé la suspension de ses nouvelles activités de vente pendant 90 jours suite à un important scandale dans lequel plus d’une centaine de ses employés ont détourné 3,1 milliards de yens (environ 16,8 millions d’euros).

Jeudi 5

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé son intention de produire des puces de 3 nanomètres pour l’intelligence artificielle (IA) dans son usine de Kikuyô, dans la préfecture de Kumamoto. Ce serait la première fois que des puces d’un niveau aussi avancé seraient produites au Japon. Le gouvernement a annoncé son intention d’apporter son soutien à ce projet.

PokePark Kanto, le premier parc à thème permanent consacré à Pokémon, a ouvert ses portes au sein du parc d’attractions Yomiuriland, situé entre les villes d’Inagi (préf. Tokyo) et Kawasaki (préf. Kanagawa).

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Vendredi 6

Toyota a annoncé que son directeur financier, Kon Kenta, accéderait au poste de directeur général le 1er avril, remplaçant Satô Kôji, qui deviendrait vice-président. Toyoda Akio demeurera président du groupe.



Le directeur-général de Toyota, Satô Kôji (à gauche), avec Kon Kenta, son successeur. (Jiji)

Dimanche 8

Le Parti libéral-démocrate (PLD), mené par la Première ministre Takaichi Sanae, a remporté une victoire écrasante aux élections à la Chambre des représentants, obtenant 316 sièges, soit plus des deux tiers du total. L’Alliance centriste pour la réforme (CRA) a subi une lourde défaite, passant de 167 sièges avant les élections à seulement 49. Le nombre de sièges du Nippon Ishin no Kai est passé de 34 à 36, tandis que celui du Parti démocrate du peuple est passé de 27 à 28.

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La Première ministre Takaichi Sanae posant des fleurs au-dessus des noms des candidats victorieux de son parti, au siège du PLD dans l’arrondissement de Chiyoda (Tokyo), dans la nuit du 8 février 2026. (Jiji)

Lundi 9

L’indice Nikkei s’est envolé après la victoire écrasante du PLD, dépassant les 57 000 points à un moment donné, avant de terminer la journée en hausse de plus de 2 000 points, à 56 363,94.

Mardi 10

Le ministère des Finances a annoncé que la dette nationale du Japon, composée d’obligations et d’emprunts d’État, a augmenté de 24 500 milliards de yens (133 milliards d’euros) sur un an pour atteindre 1 342 100 milliards de yens (7 306 milliards d’euros) à la fin de 2025.

Mercredi 11

L’Agence de gestion des incendies et des catastrophes a recensé 46 décès en raison de fortes chutes de neige à la date du 10 février. Le Japon connaît des chutes de neige importantes depuis le 21 janvier, principalement le long de la mer du Japon.

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Jeudi 12

L’Agence nationale de la police a publié des statistiques montrant que le nombre de crimes signalés au Japon a augmenté de 4,9 % en 2025 pour atteindre 774 142 cas, soit la quatrième augmentation annuelle consécutive.

Vendredi 13

L’ancien président de Sega, Satô Hideki, qui a contribué au développement des principales consoles de jeux de l’entreprise, est décédé à l’âge de 75 ans.

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Après la démission des co-dirigeants de l’Alliance centriste pour la réforme, Noda Yoshihiko et Saitô Tetsuo, suite aux lourdes défaites électorales, Ogawa Junya a été élu nouveau chef du parti.

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Ogawa Junya lors d’une conférence de presse à Tokyo, suite à son élection à la tête de l’Alliance centriste pour la réforme, le 13 février 2026. (Jiji)

Record de médailles japonaises, plancher record de la natalité et anniversaire de l’empereur

Lundi 16

Le tribunal de district de Tokyo a condamné à la prison à perpétuité un membre influent d’un réseau criminel japonais dirigé depuis les Philippines par des individus surnommés « Luffy », impliqué dans une série de vols et d’autres crimes très médiatisés à travers le pays.

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Mardi 17

Miura Riku et Kihara Ryûichi ont remporté la médaille d’or en patinage artistique en couple aux Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina. Il s’agit de la toute première médaille remportée par le Japon dans cette discipline.



Kihara Ryûichi portant Miura Riku lors du programme libre de patinage artistique en couple, le 17 février 2026. (Jiji)

Mercredi 18

Après avoir été officiellement élue Premier ministre par la Diète, Takaichi Sanae a nommé son cabinet. Il n’y a eu aucun changement depuis sa précédente équipe ministérielle.

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Selon des données préliminaires de l’Office national du tourisme japonais, le nombre de visiteurs chinois en 2025 a chuté de 60,7 % par rapport à l’année précédente (385 300 visiteurs). Cette baisse fait suite aux appels du gouvernement chinois à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon, en réaction aux propos du Premier ministre Takaichi concernant Taïwan.

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Jeudi 19

Une commission d’experts du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé, pour la première fois dans le monde, la fabrication et la vente de produits médicaux utilisant des cellules iPS. Les deux produits approuvés traitent respectivement les maladies cardiaques et la maladie de Parkinson.

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Vendredi 20

Dans son discours de politique générale, la Première ministre Takaichi s’est engagée à mettre en œuvre une « politique fiscale responsable et proactive » et a annoncé son intention de suspendre la taxe à la consommation sur les produits alimentaires pendant deux ans.

Dimanche 22

Le Japon a remporté un record de 24 médailles (5 d’or, 7 d’argent et 12 de bronze) aux JO d’hiver de Milano-Cortina, dépassant les 18 remportées à Pékin en 2022.

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Lundi 23

L’empereur Naruhito a fêté ses 66 ans, une date qui est fériée pendant son règne. Le souverain s’est présenté avec sa famille sur le balcon du palais impérial pour saluer le public venu à cette occasion.

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Mardi 24

Le ministère chinois du Commerce a annoncé l’ajout de 20 entreprises japonaises, dont des filiales de Mitsubishi Heavy Industries, à sa liste de sociétés qui ne peuvent pas recevoir d’exportations de biens à double usage (civil et militaire), tels que les terres rares.

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Jeudi 26

Selon des données préliminaires du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le Japon a enregistré 705 809 naissances en 2025. Le chiffre est en recul pour la dixième année consécutive.

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Le président taïwanais Lai Ching-te a remis l’Ordre de l’Étoile Brillante à la légende du baseball Oh Sadaharu pour sa contribution aux relations entre le Japon et Taïwan.



Oh Sadaharu (deuxième à gauche), le président Lai Ching-te (au centre à droite) et d’autres imitant la pose emblématique d’Oh. (Bureau présidentiel de Taïwan/Jiji)

Vendredi 27

Le fabricant de puces Rapidus, soutenu par le gouvernement, a annoncé avoir levé 167,6 milliards de yens (912 millions d’euros) d’investissement auprès de 32 entreprises privées, dont Honda et Canon. Le gouvernement, principal investisseur, a investi 100 milliards de yens (544 millions d’euros).

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré qu’il était approprié, selon elle, de limiter la succession impériale aux héritiers masculins issus de la lignée paternelle de la famille impériale.

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(Photo de titre : les médaillés d’or japonais aux JO de Milano Cortina : en haut à gauche, Kimura Kira [Reuters] ; en bas à gauche, Murase Kokomo [Reuters] ; au centre, Miura Riku et Kihara Ryûichi [Zuma Press Wire via Reuters Connect] ; en haut à droite, Totsuka Yûto [Imagn Images via Reuters Connect] ; en bas à droite, Fukada Mari [Reuters].)