江戶少女解開數學難題，算額展示出平民對知識的探求

德國研究人員倍感驚訝

自2023年4月起,Antonia Karaisl博士作為早稻田大學高等研究所的副教授,開始在日本研究算額,她專攻哲學與科學的相關歷史。她對大航海時代基督教傳教士在宗教之外所傳播的東西進行了探尋,尤其是對歐幾里得幾何學。她試圖尋找歐幾里得幾何學如何在日本傳播開來,卻發現並沒有相應的線索。這讓她感到奇怪,經過調查,她才得知這是因為日本在數學上獨立發展出了自己的體系。



Antonia Karaisl博士(筆者攝影)

在閱讀了深川英俊和Tony Rothman合著的《神聖的數學:算額》(英文版、普林斯頓大學出版)等和算關聯的書籍後,她確信和算與算額的發展不僅僅依賴於專家,還包括普通民眾組成的「人際合作網」。

「這樣的『人際合作網』在西方是不存在的。而在日本,農民、孩子和女性都是其中的參與者,且持續了250多年。你能相信嗎?」

Antonia Karaisl博士決心來日本親眼見識並研究算額,便成功應聘了早稻田大學高等研究所的公開招募,當時敲開大門的研究主題就是「日本的算額與歐幾里得幾何學:切線或平行線的歷史?」(「Japanese sangaku and Euclidean geometry: A history of tangents or parallel lines?」)。

研究任期為3年。她四處奔忙收集有英語解說之類的算額資料,希望將這一傳統介紹給全世界的研究者。她與深川會面,並獲得了他提供的算額照片和相關資料。她還訪問了長崎縣、岩手縣、三重縣等地,當然也查看了明星輪寺的算額。Antonia Karaisl博士發表感想說:

「女性、少年和少女們與男性一起投身於知識探索的作品是美麗的。這些作品讓我非常感動。」

標題圖片:惣爪八幡宮的算額(深川英俊攝影)