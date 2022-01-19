Итоги месяца: декабрь 2021

Japan Timeline

Новости

Гибель 25 человек из-за поджога в многоэтажном здании в городе Осака, церемонии по случаю совершеннолетия старшей дочери императорской четы, утверждение самого большого в истории страны госбюджета, местное распространение от неустановленных источников варианта коронавируса омикрон и другие события декабря 2021 года в Японии.

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Старшей дочери императорской четы Айко исполнилось 20 лет. Пятого декабря в Императорском дворце она приняла участие в основных церемониях, связанных с наступлением совершеннолетия, включая получение соответствующего ордена.

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Стало известно, что 28 ноября скончался Накамура Китиэмон, удостоенный звания живого национального сокровища актер театра кабуки, широко известный в связи с исполнением главной роли в телевизионном сериале «Онихэй ханкатё». Ему было 77 лет.



Актер кабуки Накамура Китиэмон на пресс-конференции по случаю присвоения звания заслуженного деятеля культуры, 23 октября 2017 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

Директор Университета Нихон Танака Хидэтоси (74 года), арестованный особым следственным отделом Токийской окружной прокуратуры по подозрению в уклонении от уплаты налогов с сумм откатов от подрядчиков, уведомил университет о желании оставить свой пост, и совет управляющих принял его отставку на внеочередном заседании. Поскольку 21 декабря Токийская окружная прокуратура приняла решение о залоге, на следующий день Танака внес его сумму величиной 60 млн йен и был выпущен из изолятора временного содержания в Токио.

По всей стране началась вакцинация против коронавируса дополнительной третьей дозой.

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В связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон, из-за которого был введен принципиальный запрет на въезд в страну иностранцев, Японская федерация фигурного катания объявила об отмене финала гран-при, открытие которого планировалось 9 декабря в городе Кадома префектуры Осака.

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Премьер-министр Кисида Фумио распоряжением от 3 декабря назначил проигравшего на октябрьских выборах в Палату представителей бывшего главу секретариата Либерально-демократической партии Исихару Нобутэру на пост особого советника канцелярии кабинета министров. Десятого декабря Исихара взял на себя ответственность в связи со скандалом по поводу получения субсидий по трудоустройству в период пандемии политическим объединением, которое он представляет, и вышел в отставку с поста особого советника канцелярии кабмина.

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Стало известно, что 3 декабря скончался Араи Ман, писатель-лауреат премии имени Рюносукэ Акутагавы, известный как композитор и автор популярной песни «Сэн-но кадзэ-ни наттэ» («Теперь я – тысяча ветров»). Ему было 75 лет.

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Премьер-министр Кисида Фумио на пленарной сессии Палаты представителей выступил с речью об основных направлениях государственной политики. В связи с распространением варианта коронавируса омикрон премьер-министр объявил о «переносе на максимально ранний возможный срок» проведения вакцинации третьей дозой. Принимая во внимание все более суровую ситуацию с безопасностью, в которой находится Япония, он заявил, что стратегия обеспечения национальной безопасности и другие документы будут «по большей части будут подготовлены за один год».

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С космодрома «Байконур» в Казахстане состоялся запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз», на борту которого в составе экипажа из трех человек на Международную космическую станцию отправился Маэдзава Юсаку (46 лет), основатель компании ZOZO – оператора вебсайта по торговле одеждой. Он стал первым японским частным лицом, побывавшим на МКС. Маэдзава благополучно вернулся на Землю 20 декабря, посадка состоялась в одной из казахских степей.



Маэдзава Юсаку по возвращении на Землю в Казахстане, 20 декабря 2021 г.

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Автомобилестроительная компания Toyota сообщила о поставленной цели довести в 2030 году мировые продажи своих электромобилей, не производящих при движении эмиссий углекслого газа, до 3.5 млн единиц.

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Стало известно, что в публикуемой ежемесячно Министерством общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма «статистике изменений заказов на выполнение строительных работ» использовался ненадлежащий метод, допускающий двойной учет заказов, которые получены строительным бизнесом.

В связи со скандалом о фальсификации в Министерстве финансов общественных документов, имеющих отношение к оператору школы «Моритомо гакуэн», государство изменило позицию и признало свою ответственность возместить ущерб за самоубийство Акаги Тосио, чиновника регионального бюро этого министерства в Кинки.

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В районе Кита города Осака в 8-этажном железобетонном здании произошел пожар. По состоянию на 21 декабря погибли 25 человек – 14 мужчин и 11 женщин. Девятнадцатого декабря полиция Осаки в связи с повлекшим гибель людей поджогом используемого людьми здания установила, что Танимото Морио (61 год), без определенных занятий, бывший пациент психиатрической клиники, где вспыхнул огонь, принес в клинику бумажный пакет с жидкостью и поджег ее. Тридцатого декабря подозреваемый Танимото умер в одной из городских больниц, где ему оказывали медицинскую помощь.



Возле пострадавшего от пожара здания в городе Осака, 17 декабря 2021 г., Осака, район Кита (© Jiji Press)

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Скончался Иидзука Сигэо, старший брат похищенной в Северную Корею Тагути Яэко (в момент похищения ей было 22 года), бывший председатель объединения родственников похищенных. Ему было 83 года.

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Певица и актриса Канда Саяка (35 лет), озвучившая главную героиню в японской версии анимационного фильма «Холодное сердце», была обнаружена лежащей в гостинице, постоялицей которой она являлась, в городе Саппоро префектуры Хоккайдо. В больнице, куда ее доставили, врачи констатировали смерть.

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Открылось движение по всей протяженности от города Хатинохэ в префектуре Аомори до города Сэндай (около 359 км) Береговой автомагистрали Санрику, которую правительство создавало в качестве «дороги возрождения» после Великого восточно-японского землетрясения.



Автоколонна, следующая по Береговой автомагистрали Санрику в связи с открытием движения на всей ее протяженности, 18 декабря 2021 г., префектура Иватэ, город Кудзи (© Jiji Press)

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Пленарная сессия Палаты советников Парламента Японии большинством из представителей Либерально-демократической партии, партии Комэй и других сил утвердила дополнительный бюджет на 2021 финансовый год, ориентированный главным образом на реализацию экономических мер, связанных с пандемией коронавируса. Сумма общего счета величиной 31 трлн 911 млрд 400 млн йен стала историческим рекордом для дополнительных бюджетов.

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Министерство юстиции объявило о том, что был приведен в исполнение смертный приговор трем осужденным, в том числе 65-летнему Фудзисиро Ясутака, осужденному к высшей мере наказания за преступления, в числе которых убийство 7 близких родственников и соседей в городе Какогава префектуры Хёго. Приведение в исполнение смертных приговоров в стране состоялось впервые за два года с декабря 2019 года, в первый раз при правительстве Кисиды Фумио.

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Администрация префектуры Осака сообщила о том, что у трех ее жителей, не выезжавших за границу, подтвердилось заражение штаммом коронавируса омикрон. Источник заражения неизвестен, местное заражение данным штаммом подтверждено в стране впервые.

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Решением кабинета министров правительство Японии утвердило проект бюджета на 2022 финансовый год, который начинается с 1 апреля. Сумма общего счета бюджетных расходов увеличилась по сравнению с изначальной величиной бюджета на 2021 финансовый год на 0.9% и составила 107 трлн 596 млрд 400 млн йен; размер бюджета предшествовавшего года превзойден 10-й год подряд. Бюджет превышает 100 трлн йен четвертый год подряд.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения вынесло официальное постановление, позволяющее упростить рассмотрение возможности использования в экстренном порядке перорального препарата от коронавируса молнупиравир, разработанного американским фармацевтическим гигантом Merck и рядом других компаний.

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Устойчивое типично зимнее распределение атмосферного давления вызвало мощные снегопады, главным образом, на япономорской стороне Японского архипелага. С позднего вечера 26 декабря по утро 27-го в ряде мест префектур Тоттори, Хёго и Сига выпало рекордное количество снега, вызвавшего многочисленные автомобильные пробки.

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На Токийской фондовой бирже по окончании последних торгов 2021 года индекс Nikkei находился на самой высокой отметке за 32 года после разгара периода экономики «мыльного пузыря» в 1989 году (тогда он достигал 38 915,87 йены). На момент окончания торгов индекс составил 28 792.71, превысив итог предшествовавшего года на 1347,54 йены (4,9%). Увеличение относительно результата предшествовавшего года отмечено третий год подряд.

В банке «Мидзухо» произошел сбой, лишивший пользователей возможности пользоваться услугами обналичивания денег в банкоматах, интернет-банкинга и переводов средств в другие банки. Тридцать первого декабря банк сообщил, что число транзакций, которые затронул этот сбой, составило около 2 700. Согласно комментарию банка, причиной сбоя стало «не нарушение работы системы, а человеческая ошибка при настраивании установок по обращению с денежными суммами, поступающими в вечернее время и выходные дни».

Фотография к заголовку: старшая дочь императорской четы Айко на церемониях по случаю совершеннолетия в тиаре, полученной от тёти, бывшей принцессы Саяко, 5 декабря 2021 г., Императорский дворец в Токио официальная съемка (© Reuters)