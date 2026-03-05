Итоги месяца: февраль 2026
НовостиПолитика Общество Культура Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Историческая победа ЛДП: самостоятельное большинство в две трети голосов
1
Исследовательское судно для глубинного бурения «Тикю» Института технологий земли и моря успешно произвело пробную добычу содержащих редкоземельные элементы донных отложений на глубине 5 700 метров в водах у острова Минамиторисима (административно входит в состав Токио).
Харимото Мива стала первой в истории победительницей национального чемпионата по настольному теннису в четырех видах состязаний. Она одержала победу в состязаниях женских и смешанных пар вслед за январскими победами в одиночных состязаниях всех возрастов и юниоров.
2
Средство для профилактики нежелательной беременности, употребляемое сразу после полового акта – экстренный пероральный контрацептив «Норлево» стал доступным для безрецептурного приобретения примерно в 7 тысячах аптек и аптечных магазинов страны. Рекомендованная розничная цена – 7480 йен за таблетку.
3
Согласно опубликованному Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи докладу о внутренней миграции за 2025 год, рекордсменом по превышению числа приехавших над числом убывших стал Токио – разница составила 65 тыс. 219 человек. В целом продолжалась концентрация населения в зоне Большого Токио. Помимо столицы, приток населения происходил в шести префектурах – Сайтама, Тиба, Канагава, Сига, Осака и Фукуока.
4
Защита Ямагами Тэцуи, осужденного по делу об убийстве из самодельного огнестрельного оружия бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, подала в Осакский апелляционный суд апелляцию на вынесенный Окружным судом Нары приговор о пожизненном тюремном заключении.
Статьи по теме
- 30 лет бездействия: почему приговор убийце премьер-министра Абэ обнажил проблему религиозных культов
- Ямагами приговорён к пожизненному заключению＝как и требовало обвинение, ключевой спор — мера наказания; стрельба в экс-премьера Абэ, окружной суд Нары
6
Автомобилестроительная компания Toyota объявила, что с 1 апреля главный финансовый руководитель Кон Кэнта станет новым президентом компании. Действующий президент Сато Кодзи получит пост заместителя председателя правления. Нынешний председатель правления Тоёда Акио продолжит исполнять свои обязанности.
7
На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине сноубордист Кимура Кира принес японской команде первое золото Игр, одержав победу в биг-эйре. Серебро этих состязаний завоевал Кимата Рёма.
Статьи по теме
- Сноубордист Кимура Кира завоевал первое для Японии золото, Кимата — серебро; прыгунья Маруяма — бронза〔Олимпиада Милан—Кортина〕
8
На выборах в Палату представителей Парламента Японии Либерально-демократическая партия одержала ошеломляющую победу, получив больше двух третей – 316 депутатских мандатов. Центристский реформаторский альянс потерпел сокрушительное поражение – представительство объединившихся в него партий сократилось со 167 до 49 мест.
Статьи по теме
- «Куда мир – туда и песня»: урок крупной победы ЛДП под руководством Такаити Санаэ
- Трамп заявил, что победа ЛДП на выборах — «его заслуга»
- Сокрушительная победа ЛДП под руководством Такаити: к историческому развороту в экономической политике и обеспечении безопасности
- Роспуск Палаты представителей премьер-министром Такаити: возродить так называемую «нео-систему 1955 года» будет затруднительно
9
Сноубордистка Мурасэ Кокомо завоевала золотую медаль в женском биг-эйре зимней Олимпиады в Милане и Кортине. Это первая победа японской спортсменки в состязаниях по сноуборду.
Статья по теме
10
Министерство финансов сообщило, что по состоянию на конец 2025 года общая сумма национального долга – гособлигаций и других заимствований – составила 1 342 трлн 172 млрд 200 млн йен. Это абсолютно рекордная величина, по сравнению с концом предыдущего года долг вырос на 24 трлн 535 млрд 500 млн йен.
12
По статистическим данным о преступности за 2025 год, опубликованным Национальным полицейским управлением, количество полученных сообщений об уголовных правонарушениях увеличилось в сравнении с 2024-м годом на 4,9%, составив 774 142. Рост показателя произошел четвертый год подряд. В особенности заметно прибавилось случаев телефонного мошенничества, а также мошенничества с использованием соцсетей в области инвестиций и романтических отношений – сумма ущерба выросла примерно в 1,6 раза.
13
Сопредседатели Центристского реформаторского альянса – Нода Ёсихико и Сайто Тэцуо ушли в отставку, взяв на себя ответственность за поражение на выборах. Председателем партии избран Огава Дзюнъя. Он выразил намерение под знаменами центризма противостоять правительству Такаити, демонстрирующему сильный консервативный уклон.
Статьи по теме
- Новая партия оппозиции «Центристский реформаторский альянс» — курс на нулевой НДС на продукты, «реалистичную безопасность» и политические реформы
- Центристов потряс шок: перспективы выживания под вопросом — стратегия новой партии дала обратный эффект, в рядах царит растерянность
- Правящий блок может получить около 300 мандатов: ЛДПЯ сохраняет самостоятельное большинство, кабинет Такаити продолжит работу — центристы резко теряют позиции, «Сансэйто» и «Тим Мирай» совершают рывок
На зимней Олимпиаде в мужских состязаниях сноубордистов в хафпайпе Тоцука Юо завоевал золотую медаль. Ямада Рюсэй стал бронзовым призером. Получивший перед Олимпиадой множественный перелом и выступавший на обезбаливающих золотой медалист предыдущих Игр Хирано Аюму занял седьмое место.
Статьи по теме
- Японский сноубордист Тоцука завоевал золото в хафпайпе
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы
Миура Рику и Кихара Рюити – золотые медалисты Олимпиады в фигурном катании!
16
В парных олимпийских состязаниях по фигурному катанию Миура Рику и Кихара Рюити – пара, которую в Японии называют «Рикурю», завоевали золотые медали. Они стали первыми японскими фигуристами, взошедшими на пьедестал в этом виде состязаний.
Статья по теме
- Фигуристы Миура и Кихара впервые в истории парного фигурного катания в Японии завоевали золотую медаль
18
Созвана спецсессия Парламента Японии, которая избрала 105-м по счету премьер-министром страны председателя Либерально-демократической партии Такаити Санаэ. Второе коалиционное правительство с участием Ниппон Исин но кай（Партия инноваций Японии） приступило к работе без изменений в составе.
В женских олимпийских состязаниях по слоупстайлу золотую медаль завоевала Фукада Мари. Мурасэ Кокомо, стремившейся ко второму золоту Игр после победы в биг-эйре, досталась бронзовая медаль.
Статья по теме
19
Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения одобрила производство и продажу первых в мире средств регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Препараты предназначены для лечения сердечной недостаточности и болезни Паркинсона.
Статья по теме
20
В первом выступлении по вопросам политической повестки премьер-министр Такаити Санаэ провозгласила реализацию «активной и ответственной финансовой политики», объявив о скорейшем внесении законопроектов, связанных с «обнулением на два года ставки потребительского налога на продукты питания», и объявила о намерении смягчить законы, регулирующие трудовые нормы, в частности, пересмотреть систему труда со свободным графиком.
Статьи по теме
- Правительство Японии призвали обеспечить доверие рынков — курс на переход к «ответственной активной фискальной политике»
22
Состоялось закрытие зимней Олимпиады. Японская сборная завоевала в общей сложности 24 медали – 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых, обновив исторический рекорд зимней Олимпиады в Пекине, с которой японские спортсмены увезли 18 медалей.
24
Утверждено решение о проведении повторного судебного процесса по делу покойного Сакахары Хироми (ему было 75 лет), скончавшегося при отбывании пожизненного тюремного заключения за «инцидент в Хино» – убийство владелицы винного магазина и кражу сейфа в префектуре Сига в 1984 году. Повторный судебный процесс после смерти обвиняемого, приговоренного к пожизненному заключению, состоится впервые в послевоенной истории страны.
Статья по теме
- Верховный суд Японии подтвердил решение о посмертном пересмотре дела пожизненно осуждённого – первый подобный случай в послевоенной истории страны
Министерство коммерции КНР объявило о запрете экспорта товаров двойного назнвчения для 20 японских предприятий, в число которых входят структуры под эгидой Mitsubishi Heavy Industries, включая судостроительную компанию Mitsubishi Shipbuilding. По-видимому, в номенклатуру запрещенных наименований входят и редкоземельные элементы.
Статья по теме
- Китай запретил продажу товаров двойного назначения, в частности редкоземельных элементов, японским компаниям, в том числе Mitsubishi Heavy Industries
26
По предварительным статистическим данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения о численности населения, в 2025 году в Японии родились 705 809 человек. Тем самым 10-й год подряд обновлен рекорд падения рождаемости.
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ за вклад в развитие японо-тайваньских отношений через бейсбол наградил руководителя бейсбольной команды SoftBank О Садахару Орденом Блестящей Звезды первой степени.
27
Японский производитель полупроводников Rapidus объявил, что получит от 32 частных предприятий, в числе которых Honda и Canon, инвестиции на общую сумму 167 млрд 600 млн йен. Японское правительство, также вложившее 100 млрд йен, выступает главным акционером.
Фотография к заголовку: японские спортсмены, завоевавшие золотые медали зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине: слева сверху Кимура Кира (© Reuters), слева снизу Мурасэ Кокомо (© Reuters), в середине Миура Рику и Кихара Рюити (© ZUMA Press Wire via Reuters Connect), справа сверху Тоцука Юто (IMAGN IMAGES via Reuters Connect), справа снизу Фукада Мари (© Reuters)