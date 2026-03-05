Итоги месяца: февраль 2026

Japan Timeline

Новости

Ошеломляющая победа Либерально-демократической партии под знаменами Такаити Санаэ на выборах в Палату представителей с завоеванием более двух третей мест, триумф сноубордистов и рекордное число медалей японской команды на зимней Олимпиаде в Милане и Кортине и другие события февраля 2026 года в Японии.

Историческая победа ЛДП: самостоятельное большинство в две трети голосов

1

Исследовательское судно для глубинного бурения «Тикю» Института технологий земли и моря успешно произвело пробную добычу содержащих редкоземельные элементы донных отложений на глубине 5 700 метров в водах у острова Минамиторисима (административно входит в состав Токио).

Харимото Мива стала первой в истории победительницей национального чемпионата по настольному теннису в четырех видах состязаний. Она одержала победу в состязаниях женских и смешанных пар вслед за январскими победами в одиночных состязаниях всех возрастов и юниоров.

2

Средство для профилактики нежелательной беременности, употребляемое сразу после полового акта – экстренный пероральный контрацептив «Норлево» стал доступным для безрецептурного приобретения примерно в 7 тысячах аптек и аптечных магазинов страны. Рекомендованная розничная цена – 7480 йен за таблетку.

3

Согласно опубликованному Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи докладу о внутренней миграции за 2025 год, рекордсменом по превышению числа приехавших над числом убывших стал Токио – разница составила 65 тыс. 219 человек. В целом продолжалась концентрация населения в зоне Большого Токио. Помимо столицы, приток населения происходил в шести префектурах – Сайтама, Тиба, Канагава, Сига, Осака и Фукуока.

4

Защита Ямагами Тэцуи, осужденного по делу об убийстве из самодельного огнестрельного оружия бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, подала в Осакский апелляционный суд апелляцию на вынесенный Окружным судом Нары приговор о пожизненном тюремном заключении.

6

Автомобилестроительная компания Toyota объявила, что с 1 апреля главный финансовый руководитель Кон Кэнта станет новым президентом компании. Действующий президент Сато Кодзи получит пост заместителя председателя правления. Нынешний председатель правления Тоёда Акио продолжит исполнять свои обязанности.



Президент Toyota Сато Кодзи (слева) и следующий президент Кон Кэнта (© Jiji Press)

7

На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине сноубордист Кимура Кира принес японской команде первое золото Игр, одержав победу в биг-эйре. Серебро этих состязаний завоевал Кимата Рёма.

8

На выборах в Палату представителей Парламента Японии Либерально-демократическая партия одержала ошеломляющую победу, получив больше двух третей – 316 депутатских мандатов. Центристский реформаторский альянс потерпел сокрушительное поражение – представительство объединившихся в него партий сократилось со 167 до 49 мест.



Премьер-министр Такаити Санаэ (в середине слева) прикрепляет цветки против имен кандидатов от ЛДП, побеждающих по итогам голосования (© Jiji Press)

9

Сноубордистка Мурасэ Кокомо завоевала золотую медаль в женском биг-эйре зимней Олимпиады в Милане и Кортине. Это первая победа японской спортсменки в состязаниях по сноуборду.

10

Министерство финансов сообщило, что по состоянию на конец 2025 года общая сумма национального долга – гособлигаций и других заимствований – составила 1 342 трлн 172 млрд 200 млн йен. Это абсолютно рекордная величина, по сравнению с концом предыдущего года долг вырос на 24 трлн 535 млрд 500 млн йен.

12

По статистическим данным о преступности за 2025 год, опубликованным Национальным полицейским управлением, количество полученных сообщений об уголовных правонарушениях увеличилось в сравнении с 2024-м годом на 4,9%, составив 774 142. Рост показателя произошел четвертый год подряд. В особенности заметно прибавилось случаев телефонного мошенничества, а также мошенничества с использованием соцсетей в области инвестиций и романтических отношений – сумма ущерба выросла примерно в 1,6 раза.

13

Сопредседатели Центристского реформаторского альянса – Нода Ёсихико и Сайто Тэцуо ушли в отставку, взяв на себя ответственность за поражение на выборах. Председателем партии избран Огава Дзюнъя. Он выразил намерение под знаменами центризма противостоять правительству Такаити, демонстрирующему сильный консервативный уклон.



Новый председатель Центристского реформаторского альянса Огава Дзюнъя (© Jiji Press)

На зимней Олимпиаде в мужских состязаниях сноубордистов в хафпайпе Тоцука Юо завоевал золотую медаль. Ямада Рюсэй стал бронзовым призером. Получивший перед Олимпиадой множественный перелом и выступавший на обезбаливающих золотой медалист предыдущих Игр Хирано Аюму занял седьмое место.

Миура Рику и Кихара Рюити – золотые медалисты Олимпиады в фигурном катании!

16

В парных олимпийских состязаниях по фигурному катанию Миура Рику и Кихара Рюити – пара, которую в Японии называют «Рикурю», завоевали золотые медали. Они стали первыми японскими фигуристами, взошедшими на пьедестал в этом виде состязаний.



Золотые медалисты – пара «Рикурю» в момент исполнения произвольной программы (© Jiji Press)

18

Созвана спецсессия Парламента Японии, которая избрала 105-м по счету премьер-министром страны председателя Либерально-демократической партии Такаити Санаэ. Второе коалиционное правительство с участием Ниппон Исин но кай（Партия инноваций Японии） приступило к работе без изменений в составе.

В женских олимпийских состязаниях по слоупстайлу золотую медаль завоевала Фукада Мари. Мурасэ Кокомо, стремившейся ко второму золоту Игр после победы в биг-эйре, досталась бронзовая медаль.

19

Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения одобрила производство и продажу первых в мире средств регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Препараты предназначены для лечения сердечной недостаточности и болезни Паркинсона.

20

В первом выступлении по вопросам политической повестки премьер-министр Такаити Санаэ провозгласила реализацию «активной и ответственной финансовой политики», объявив о скорейшем внесении законопроектов, связанных с «обнулением на два года ставки потребительского налога на продукты питания», и объявила о намерении смягчить законы, регулирующие трудовые нормы, в частности, пересмотреть систему труда со свободным графиком.

22

Состоялось закрытие зимней Олимпиады. Японская сборная завоевала в общей сложности 24 медали – 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых, обновив исторический рекорд зимней Олимпиады в Пекине, с которой японские спортсмены увезли 18 медалей.

24

Утверждено решение о проведении повторного судебного процесса по делу покойного Сакахары Хироми (ему было 75 лет), скончавшегося при отбывании пожизненного тюремного заключения за «инцидент в Хино» – убийство владелицы винного магазина и кражу сейфа в префектуре Сига в 1984 году. Повторный судебный процесс после смерти обвиняемого, приговоренного к пожизненному заключению, состоится впервые в послевоенной истории страны.



Хиродзи, старший сын Сакахары Хироми (его фотография справа) на пресс-конференции в связи с утверждением решения о проведении повторного судебного процесса, 25 февраля 2026 года (© Jiji Press)

Министерство коммерции КНР объявило о запрете экспорта товаров двойного назнвчения для 20 японских предприятий, в число которых входят структуры под эгидой Mitsubishi Heavy Industries, включая судостроительную компанию Mitsubishi Shipbuilding. По-видимому, в номенклатуру запрещенных наименований входят и редкоземельные элементы.

26

По предварительным статистическим данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения о численности населения, в 2025 году в Японии родились 705 809 человек. Тем самым 10-й год подряд обновлен рекорд падения рождаемости.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ за вклад в развитие японо-тайваньских отношений через бейсбол наградил руководителя бейсбольной команды SoftBank О Садахару Орденом Блестящей Звезды первой степени.



О Садахару (в середине слева), глава администрации Тайваня Лай Циндэ (в середине справа), и другие участники с воображаемыми бейсбольными битами [официальный снимок офиса главы администрации Тайваня] (© Jiji Press)

27

Японский производитель полупроводников Rapidus объявил, что получит от 32 частных предприятий, в числе которых Honda и Canon, инвестиции на общую сумму 167 млрд 600 млн йен. Японское правительство, также вложившее 100 млрд йен, выступает главным акционером.

Фотография к заголовку: японские спортсмены, завоевавшие золотые медали зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине: слева сверху Кимура Кира (© Reuters), слева снизу Мурасэ Кокомо (© Reuters), в середине Миура Рику и Кихара Рюити (© ZUMA Press Wire via Reuters Connect), справа сверху Тоцука Юто (IMAGN IMAGES via Reuters Connect), справа снизу Фукада Мари (© Reuters)