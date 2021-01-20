У организаторов Олимпийских игр в Токио, вероятно, есть план отмены Игр
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Лондон, 20 января (Jiji Press). Кейт Миллс, который занимал пост заместителя главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году, 19 января заявил, что организаторы летних Токийских игр, вероятно, имеют план отмены события на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
«На месте оргкомитета в Токио я бы строил планы по отмене, и я уверен, что у них есть планы отмены», – сказал Миллс в радиопрограмме британской общественной телекомпании BBC. Он предположил, что окончательное решение о проведении или отмене Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио будет принято примерно через месяц.
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры были перенесены с 2020 года на год из-за глобального распространения нового коронавируса.
«Проблема состоит в том, сможет ли достаточное количество спортсменов и прочих людей из достаточного количества стран посетить Японию и провести по-настоящему живые Игры», – сказал Миллс.
«Престиж, внимание к Японии и Токио – они потеряют это, если им придется отменить, это было бы трагично», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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