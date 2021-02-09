В Японии рассматривают возможность отмены чрезвычайного положения в связи с коронавирусом ещё в трёх префектурах

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Токио, 8 февраля (Jiji Press). Правительство начало рассматривать возможность отмены нового чрезвычайного положения в связи с новым коронавирусом в трёх префектурах, где ситуация с инфекцией улучшается – в Айти и Гифу в центральной Японии, и Фукуоке на юго-западе Японии.

По словам информированных источников, правительство может принять решение об отмене на заседании штаба по реагированию на коронавирус 12 февраля, хотя некоторые проявляют осторожность из-за высокой занятости больничных мест для пациентов с коронавирусом.

В январе чрезвычайное положение было объявлено в 11 из 47 префектур страны, оно должно было продлиться до 7 февраля, но было продлено на месяц до 7 марта для 10 из 11 префектур, отменив его для префектуры Тотиги соответственно первоначальному плану.

В процессе принятия решения о продлении чрезвычайного положения правительство изучило возможность отмены также для Айти, Гифу и Фукуоки. Чрезвычайное положение сейчас объявлено в Айти, Гифу и Фукуока, Токио и прилегающих префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, а также в Осаке и соседних префектурах Киото и Хёго на западе Японии.

8 февраля на встрече высокопоставленных членов правящей Либерально-демократической партии премьер-министр Суга Ёсихидэ заявил, что ежедневное количество случаев заражения коронавирусом падает и что будет рассмотрена возможность отмены чрезвычайного положения ранее запланированной даты.

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