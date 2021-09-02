Часть партий вакцины Moderna, отправленных в Японию, содержала фрагменты нержавеющей стали
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Часть вакцины от COVID-19 компании Moderna Inc., отправленной в Японию, содержала фрагменты нержавеющей стали, случайно попавшие во время производства в Испании, сообщило министерство здравоохранения.
Министерство раскрыло результаты исследований американской биотехнологической компании Moderna Inc. и других организаций относительно происхождения инородных тел, обнаруженных недавно во флаконах с вакциной Moderna в центрах вакцинации в Японии.
Находка примесей заставила министерство приостановить использование партии, содержащей флаконы, наряду с двумя другими партиями, произведенными на той же производственной линии в тот же период.
Министерство заявило, что с учётом того, что нержавеющая сталь используется в медицинских изделиях, таких как искусственные сердечные клапаны, фрагменты не вызовут чрезмерных рисков для здоровья или безопасности, добавив, что это вещество не окажет значительного влияния на эффективность вакцины.
По заявлению министерства, общее количество трёх партий достигает 1,63 миллиона доз, из которых чуть более 500 000 доз уже введено.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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