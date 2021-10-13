Принцесса Мако посетила гробницы императора Сёва и императрицы Кодзюн для сообщения о своём предстоящем браке

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Токио, 12 октября (Jiji Press). Японская принцесса Мако посетила гробницы императора Сёва и императрицы Кодзюн, своих прадедушки и прабабушки, в городе Хатиодзи в Токио, чтобы сообщить о своём запланированном браке с простолюдином Комуро Кэем.

29-летняя принцесса была в строгом сером костюме и защитной маске, она поднесла священные ветви дерева тамагуси и поклонилась перед соответствующими мавзолеями.

26 октября принцесса Мако выйдет замуж за 30-летнего Комуро и потеряет статус члена императорского дома. Позже пара проведёт пресс-конференцию.

Принцесса не будет участвовать в ряде связанных с браком ритуалов, но совершит поклонение трём святилищам императорского дворца и поприветствует императора Нарухито и императрицу Масако, её дядю и тетю.

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